Trump vyjadril nesúhlas s útokmi raketami z USA hlboko na území Ruska

New York 13. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v rozhovore pre magazín Time, ktorý zverejnili vo štvrtok, uviedol, že "veľmi vehementne nesúhlasí" s tým, aby Ukrajina útočila Spojenými štátmi dodanými raketami hlboko na ruskom území. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Na druhej strane však Trump nástojil na tom, že by neupustil od pomoci Ukrajine, pretože americká podpora Kyjevu by bola kľúčovým nástrojom k ukončeniu vojny.



Administratíva odchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena dodala Ukrajine americké strely ATACMS s dlhým doletom, ktoré dokážu zasiahnuť územie hlboko vo vnútrozemí Ruska. Tento krok vyvolal rozhnevanú odvetu zo strany Moskvy, ktorá reagovala odpálením svojej novej nadzvukovej strely Orešnik (lieska) na ukrajinské územie.



"Veľmi vehementne nesúhlasím s vysielaním rakiet stovky míľ do Ruska. Prečo to robíme?... Domnievam sa, že ide o nerozumné rozhodnutie," uviedol Trump v rozhovore pre magazín Time, ktorý republikánskeho nadchádzajúceho prezidenta USA vo štvrtok označil za "osobnosť roka".



Strely ATACMS majú podľa verejne dostupných údajov maximálny dosah 300 kilometrov.



Rozhovor s Trumpom pre Time vznikol ešte pred sviatkom Vďakyvzdania v USA a pred jeho stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na znovuotvorení katedrály Notre Dame v Paríži, ktoré sprostredkoval francúzsky prezident Emmanuel Macron.



"Túto vojnu iba eskalujeme a robíme ju ešte horšou," dodal v rozhovore Trump, ktorý by podľa vlastných slov pomoc Kyjevu zo strany Washingtonu využil ako nástroj na ukončenie vojny.



"Chcem dosiahnuť dohodu a jedinou cestou, aby ste ju dosiahli, je neprestať," dodal v tejto súvislosti.



Ruské tlačové agentúry po zverejnení rozhovoru okamžite upriamili pozornosť na zjavnú kritiku republikána Trumpa na adresu prístupu Kyjeva, píše Reuters.



Hovorca Bieleho domu John Kirby v reakcii uviedol, že sa kvôli týmto výrokom "nebude dostávať do konfliktu s nastupujúcou Trumpovou administratívou".



"Môžem jedine zopakovať politiku a smerovanie prezidenta Bidena, a to je urobiť všetko, čo je v našich silách... aby bol prezident Zelenskyj v čo najlepšej možnej pozícii, keby došlo k určitému vyjedávaniu," povedal Kirby novinárom.