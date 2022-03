Trump vyjadril Orbánovi tri týždne pred voľbami podporu

Budapešť 15. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump vyjadril tri týždne pred maďarskými parlamentnými voľbami "plnú a totálnu" podporu predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi, informuje spravodajca TASR na základe Trumpovho vyhlásenia zverejneného v utorok na Twitteri prostredníctvom jeho hovorkyne Liz Harringtonovej.



"V súvislosti s dianím medzi Ruskom a Ukrajinou - popri mnohých iných záležitostiach - potrebuje skvelý a úžasný ľud Maďarska aj naďalej silné vodcovstvo premiéra Viktora Orbána viac než kedykoľvek. On (Orbán) je húževnatý, múdry a miluje svoju krajinu... V nadchádzajúcich voľbách má aj naďalej moju plnú a totálnu podporu!" píše sa v Trumpovom vyhlásení zverejnenom Liz Harringtonovou.



Vo februári sa objavili správy, že Trump by mal na pozvanie Orbána v marci pricestovať do Budapešti. Britský denník Guardian v tejto súvislosti z maďarských vládnych zdrojov zistil, že pozvánku Trumpovi poslal vláde blízky inštitút Centrum pre základné práva (Alapjogokért Központ).



Spravodajský server 24.hu pripomenul, že 25. a 26. marca usporiada Maďarsko, ako prvá európska krajina, najväčšie konzervatívne podujatie Ameriky - Conservative Political Action Conference, na ktorom bola pravdepodobná účasť Trumpa. Podujatie však pre rusko-ukrajinskú vojnu odložili na 18. mája a bude bez Trumpa. Jeho účasť ale podľa servera telex.hu jeho účasť nebola potvrdená ani pre pôvodne plánovaný termín.



Sociálna sieť Twitter účet bývalého amerického prezidenta Trumpa zablokovala v januári 2021 v reakcii na útok jeho stúpencov na washingtonský Kapitol.