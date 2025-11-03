< sekcia Zahraničie
Trump vyjadril poľutovanie po odobratí titulov bratovi britského kráľa
Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 3. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyjadril ľútosť v súvislosti s rozhodnutím britského kráľa Karola III., ktorým svojho brata Andrewa Mountbattena Windsora zbavil všetkých zostávajúcich titulov. Stalo sa tak v dôsledku škandálu spojeného s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Je to strašná vec, ktorá sa stala tejto rodine, je to tragická situácia... Je mi to veľmi ľúto,“ povedal Trump novinárom.
Andrew bol už pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. V polovici októbra sa vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct. Koncom októbra začal britský kráľ Karol III. formálny proces odňatia zostávajúcich titulov a pôct svojmu bratovi. Andrew tak prišiel aj o svoj titul princa.
Kráľov brat bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.
Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Meno princa Andrewa sa spomínalo v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk - mala vtedy 17 rokov. Andrew tieto obvinenia opakovane poprel.
V roku 2021 Giuffreová v USA podala na princa občiansku žalobu. Andrew sa rozhodol súdnemu procesu vyhnúť a v roku 2022 dosiahol mimosúdne vyrovnanie, v ktorého rámci podľa britských médií zaplatil približne 12 miliónov libier (13,5 milióna eur). V mimosúdnej dohode však neuznal svoju vinu.
Epsteinove väzby na vplyvné osobnosti - vrátane Trumpa - odvtedy vyvolávajú špekulácie. Trump sa so zosnulým finančníkom priatelil, avšak odmieta, že by sa dopustil nejakých sexuálnych deliktov. Počas svojej volebnej kampane Trump sľúbil zverejnenie všetkých spisov týkajúcich sa Epsteina, doteraz k tomu však nedošlo.
„Je to strašná vec, ktorá sa stala tejto rodine, je to tragická situácia... Je mi to veľmi ľúto,“ povedal Trump novinárom.
Andrew bol už pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. V polovici októbra sa vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct. Koncom októbra začal britský kráľ Karol III. formálny proces odňatia zostávajúcich titulov a pôct svojmu bratovi. Andrew tak prišiel aj o svoj titul princa.
Kráľov brat bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.
Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Meno princa Andrewa sa spomínalo v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk - mala vtedy 17 rokov. Andrew tieto obvinenia opakovane poprel.
V roku 2021 Giuffreová v USA podala na princa občiansku žalobu. Andrew sa rozhodol súdnemu procesu vyhnúť a v roku 2022 dosiahol mimosúdne vyrovnanie, v ktorého rámci podľa britských médií zaplatil približne 12 miliónov libier (13,5 milióna eur). V mimosúdnej dohode však neuznal svoju vinu.
Epsteinove väzby na vplyvné osobnosti - vrátane Trumpa - odvtedy vyvolávajú špekulácie. Trump sa so zosnulým finančníkom priatelil, avšak odmieta, že by sa dopustil nejakých sexuálnych deliktov. Počas svojej volebnej kampane Trump sľúbil zverejnenie všetkých spisov týkajúcich sa Epsteina, doteraz k tomu však nedošlo.