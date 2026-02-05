Trump vyjadril pred voľbami v Maďarsku bezvýhradnú podporu Orbánovi

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Orbán podľa Trumpa „neúnavne bojuje za svoju skvelú krajinu a ľud a miluje ich, rovnako ako ja za Spojené štáty americké“.

Washington 5. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že v maďarských parlamentných voľbách naplánovaných na 12. apríla, má jeho bezvýhradnú podporu spojenec a úradujúci premiér Viktor Orbán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Viktor Orbán je skutočný priateľ, bojovník a VÍŤAZ,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social a dodal, že „má moju úplnú a bezvýhradnú podporu pre znovuzvolenie za maďarského premiéra“.

Orbán podľa Trumpa „neúnavne bojuje za svoju skvelú krajinu a ľud a miluje ich, rovnako ako ja za Spojené štáty americké“.

„Viktor tvrdo pracuje na ochrane Maďarska, raste hospodárstva, vytváraní pracovných miest, podpore obchodu, zastavení nelegálneho prisťahovalectva a zabezpečení PRÁVA A PORIADKU! Vzťahy medzi Maďarskom a Spojenými štátmi dosiahli za mojej administratívy nové rozmery spolupráce a veľkolepé úspechy, najmä vďaka premiérovi Orbánovi. Teším sa na ďalšiu úzku spoluprácu s ním, aby obe naše krajiny mohli ďalej napredovať na tejto úžasnej ceste k ÚSPECHU a spolupráci,“ napísal Trump.

Hlavným Orbánovým vyzývateľom v aprílových voľbách bude predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA, Péter Magyar.
