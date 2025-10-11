Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump vyjadril presvedčenie, že prímerie v Pásme Gazy vydrží

Vysídlení Palestínčania, ktorí vracajú do svojich domovov, kráčajú okolo zničených budov v meste Gaza v piatok 10. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Šéf Bieleho domu ozrejmil, že sa stretne v pondelok s mnohými lídrami v Egypte, aby rokoval o budúcnosti zničeného Pásma Gazy.

Autor TASR
Washington 11. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyjadril presvedčenie, že prímerie v Pásme Gazy vydrží, keďže Izrael i palestínske militantné hnutie Hamas sú už „unavení“ z bojov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Vydrží to. Myslím si, že to vydrží. Všetci sú už unavení z bojov,“ povedal Trump reportérom, pričom potvrdil svoje plány odcestovať do Izraela a Egypta už cez víkend.

Šéf Bieleho domu ozrejmil, že sa stretne v pondelok s „mnohými lídrami“ v Egypte, aby rokoval o budúcnosti zničeného Pásma Gazy. Podľa jeho slov sa schôdzka pravdepodobne uskutoční v Káhire.

Americký líder takisto povedal, že počas návštevy Izraela vystúpi aj pred izraelským parlamentom. Predseda izraelského parlamentu Amir Ohana vo štvrtok pozval Trumpa, aby predniesol prejav k národu. „Izrael očakáva prezidenta mieru,“ napísal Ohana na platforme X. Lídra USA zároveň označil za „najlepšieho priateľa a spojenca židovského ľudu v modernej histórii“, píše agentúra DPA.



Podľa svojich vyjadrení je Trump presvedčený, že prímerie v Gaze povedie k širšiemu mieru na Blízkom východe. „Aktuálne máme niekoľko malých ohnísk napätia, ale sú veľmi malé... bude veľmi ľahké ich uhasiť. Tieto požiare sa uhasia veľmi rýchlo,“ dodal.

Prímerie v palestínskej enkláve medzi Izraelom a Hamasom vstúpilo do platnosti v piatok po nepriamych rokovaniach oboch strán a v nadväznosti na iniciatívu šéfa Bieleho domu.
