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Trump vyjadril sklamanie zo spojencov v NATO pre vojnu s Iránom
Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho.
Autor TASR
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Washington 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Počas ich stretnutia vyjadril sklamanie z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.
„Sklamali nás. S týmto sme vôbec nepotrebovali pomôcť. (Irán) sme doslova zničili v priebehu prvého týždňa, no bolo by milé, keby povedali, ‚Radi by sme pomohli,‘,“ uviedol Trump.
Americký prezident spojencom v NATO vyčíta - podľa neho - nedostatočné výdavky na obranu i prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii.
Jeho kritika zosilnela po začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Viaceré európske členské štáty NATO vtedy vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré krajiny zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump takisto opakovane kritizoval.
Rutte počas stredajšieho stretnutia s prezidentom USA obhajoval konanie krajín NATO. „Viem, že došlo k ojedinelým prípadom, z ktorých ste naozaj sklamaný, ale vo všeobecnosti vám vaši európski spojenci stáli po boku,“ uviedol generálny tajomník aliancie.
Poznamenal tiež, že počas vojny na Blízkom východe vzlietlo zo základní v Európe 4000 - 5000 amerických lietadiel.
Po stretnutí šéf NATO novinárom povedal, že Trump je „aliancii plne oddaný“. Washington by podľa jeho slov v prípade útoku Európu „bezpochyby“ ochraňoval.
Šéf Bieleho domu tiež viackrát pohrozil vystúpením z aliancie. Napriek napätým vzťahom so spojencami by sa však podľa AFP mal Trump v júli zúčastniť na summite 32 členských štátov NATO v Turecku.
Trump sa v stredu počas stretnutia s Ruttem vyjadril aj k vojne medzi Kyjevom a Moskvou a k jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému.
„Vedie si celkom dobre. Aspoň si drží svoju pozíciu. Na oboch stranách umiera veľa ľudí, ale myslím si, že si vedie celkom dobre,“ povedal v rozhovore s novinármi. AFP pripomína, že Trump predtým vyjadril pochybnosti ohľadom šancí Zelenského na víťazstvo v tejto vojne.
„Sklamali nás. S týmto sme vôbec nepotrebovali pomôcť. (Irán) sme doslova zničili v priebehu prvého týždňa, no bolo by milé, keby povedali, ‚Radi by sme pomohli,‘,“ uviedol Trump.
Americký prezident spojencom v NATO vyčíta - podľa neho - nedostatočné výdavky na obranu i prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii.
Jeho kritika zosilnela po začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Viaceré európske členské štáty NATO vtedy vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré krajiny zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump takisto opakovane kritizoval.
Rutte počas stredajšieho stretnutia s prezidentom USA obhajoval konanie krajín NATO. „Viem, že došlo k ojedinelým prípadom, z ktorých ste naozaj sklamaný, ale vo všeobecnosti vám vaši európski spojenci stáli po boku,“ uviedol generálny tajomník aliancie.
Poznamenal tiež, že počas vojny na Blízkom východe vzlietlo zo základní v Európe 4000 - 5000 amerických lietadiel.
Po stretnutí šéf NATO novinárom povedal, že Trump je „aliancii plne oddaný“. Washington by podľa jeho slov v prípade útoku Európu „bezpochyby“ ochraňoval.
Šéf Bieleho domu tiež viackrát pohrozil vystúpením z aliancie. Napriek napätým vzťahom so spojencami by sa však podľa AFP mal Trump v júli zúčastniť na summite 32 členských štátov NATO v Turecku.
Trump sa v stredu počas stretnutia s Ruttem vyjadril aj k vojne medzi Kyjevom a Moskvou a k jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému.
„Vedie si celkom dobre. Aspoň si drží svoju pozíciu. Na oboch stranách umiera veľa ľudí, ale myslím si, že si vedie celkom dobre,“ povedal v rozhovore s novinármi. AFP pripomína, že Trump predtým vyjadril pochybnosti ohľadom šancí Zelenského na víťazstvo v tejto vojne.