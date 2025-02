Trump vyjadril Zelenskému rešpekt a zľahčoval poznámku o diktátorovi

Washington 27. februára (TASR) - Americká prezident Donald Trump vyjadril vo štvrtok rešpekt ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému iba deň pred jeho návštevou v USA a zľahčoval svoju predchádzajúcu poznámku o tom, že Zelenskyj je "diktátor". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Myslím si, že zajtra ráno budeme mať veľmi dobré stretnutie. Budeme spolu vychádzať veľmi dobre," vyhlásil Trump.



"Veľmi ho rešpektujem," uviedol Trump o Zelenskom počas spoločnej konferencie s britským premiérom Keirom Starmerom.



Trump dlhodobo kritizoval miliardy dolárov poskytnuté Washingtonom Ukrajine v podobe vojenskej a inej pomoci, no pred stretnutím, počas ktorého sa očakáva podpis dohody o práve ťaženia nerastných surovín zmenil rétoriku. Trump dohodu presadzuje ako formu odplaty Ukrajiny za poskytnutú pomoc a jej podpis umožní Spojeným štátom získať podiel na veľkej časti nerastného bohatstva Ukrajiny.



"Dali sme (Zelenskému) množstvo výzbroje a peňazí, no bojovali veľmi statočne. Niekto tie zbrane použiť musí a oni boli v tomto zmysle veľmi statoční," uviedol Trump.



Americký prezident vo februári zaskočil mnohých európskych spojencov, keď s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rokoval o Ukrajine.



Kritizoval tiež Zelenského a označil ho za "diktátora".



"To že som povedal? Nemôžem uveriť tomu, že som to povedal," odpovedal Trump na otázku novinárov týkajúcu sa jeho príspevku na sociálnej platforme Truth Social.