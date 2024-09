Trump vylúčil ďalšiu debatu s Harrisovou

Washington 13. septembra (TASR) - Bývalý americký prezident a nominant republikánov na post prezidenta Donald Trump vylúčil vo štvrtok ďalšiu debatu so svojou demokratickou rivalkou Kamalou Harrisovou pred novembrovými voľbami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Nebude nijaká tretia debata!" napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.



V utorok sa uskutočnila prvá a možno jediná predvolebná debata oboch kandidátov. Vysielala ju televízia ABC a k obrazovkám prilákala približne 67,1 milióna divákov, vyplýva z údajov spoločnosti Nielsen.



Trump vo svojom príspevku tvrdí, že prieskumy naznačujú jeho výhru v debate. Reuters však upozorňuje, že viacero prieskumov naznačuje opak a respondenti v nich považujú výkon Harrisovej za lepší. Podľa prieskumov si tiež 54 percent registrovaných voličov myslí, že jedna predvolebná debata Trumpa a Harrisovej stačí, zatiaľ čo 46 percent opýtaných by chcelo aj druhú.



Republikán Trump absolvoval v júni debatu so súčasným americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý krátko na to odstúpil zo súboja o prezidentský post. Po Bidenovom slabom výkone totiž stratila časť jeho kolegov z Demokratickej strany vieru v jeho schopnosť poraziť Trumpa v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia 5. novembra.