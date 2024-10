Trump vylúčil druhú prezidentskú debatu s Harrisovou

Washington 10. októbra (TASR) - Kandidát Republikánskej strany vo voľbách prezidenta USA Donald Trump vylúčil druhú televíznu debatu so svojou súperkou, kandidátkou demokratov Kamalou Harrisovou. Týmto odmietnutím Trump reagoval na ponuku televízie Fox News, ktorá koncom októbra chcela usporiadať debatný súboj kandidátov volieb vypísaných na 5. novembra. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Republikánsky exprezident a demokratická viceprezidentka, ktorých súboj o Biely dom bude veľmi tesný, debatovali v televíznom štúdiu v rámci predvolebnej kampane len raz, v septembri. Napriek návrhom viacerých spravodajských médií zorganizovať im debatu, sa však pred voľbami už nestretnú.



Trump v stredu príspevku na svojej platforme Truth Social Media argumentoval, že na debatu je veľmi neskoro, pretože sa už začalo predčasné hlasovanie. Dodal navyše, že "Kamala včera jasne povedala, že nebude robiť nič iné ako Joe Biden, takže nie je potrebná žiadna debata."



Harrisová predtým vyzvala Trumpa na diskusiu, ktorú by spravodajská televízia CNN usporiadala 23. októbra, ale bývalý prezident to odmietol. Je totiž presvedčený, že diskutovať znova nemusí, keďže 10. septembra nad Harrisovou dominoval. "Vyhral som posledné dve debaty, jednu s podvodníkom Joeom a druhú s klamárkou Kamalou," povedal.



Podľa mnohých pozorovateľov však v televíznom dueli zvíťazila Harrisová: tejto bývalej prokurátorke sa totiž podarilo súperovi nanútiť témy, ktoré najviac zraňovali jeho ego - účasť na jeho mítingoch, nespokojnosť s jeho stranou a jeho medzinárodná reputácia. Harrisová takto Trumpovi zabránila rozprávať o svojej vízii pre krajinu.



Prieskumy verejnej mienky v kľúčových štátoch, ktoré rozhodnú o výsledku hlasovania 5. novembra, predpovedajú Trumpovi a Harrisovej vyrovnané šance - a to aj napriek sérii bezprecedentných udalostí počas kampane, akou bolo odsúdenie Donalda Trumpa za trestný čin, dva pokusy o atentát na jeho osobu i odstúpenie súčasného prezidenta Joea Bidena z boja o Biely dom. Došlo k nemu niekoľko týždňov po katastrofálnej debate s Trumpom, ktorá podnietila obavy o Bidenovo zdravie.