Trump vylučuje uzavretie prímeria s Iránom
Americký prezident nedávno zverejnil viacero protichodných vyhlásení týkajúcich sa potenciálneho trvania konfliktu.
Autor TASR
Washington 20. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok odmietol možnosť uzavretia prímeria s Iránom a vyhlásil, že Washington má v tri týždne trvajúcej vojne prevahu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Nechcem uzatvárať prímerie. Viete, prímerie neuzatvárate vtedy, keď doslova drvíte druhú stranu,“ povedal Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu na Floridu.
Na otázku, či by bol Izrael pripravený ukončiť vojnu zároveň s ním, Trump odpovedal, že si myslí, že áno. Zdôraznil pritom, že vzťahy medzi oboma krajinami sú „veľmi dobré“. Spojené štáty a Izrael podľa neho sledujú rovnaký cieľ. „Chceme víťazstvo – obaja. A to je to, čo máme,“ dodal prezident.
Trump predtým počas slávnostného ceremoniálu v Bielom dome opäť tvrdil, že vojenská operácia proti Iránu, ktorá vstupuje do štvrtého týždňa, pokračuje veľmi dobre.
„V Iráne to ide mimoriadne dobre,“ vyhlásil Donald Trump a vyzdvihol vojenské úspechy, ktoré podľa neho boli dosiahnuté od začiatku americko-izraelskej ofenzívy 28. februára.
Americký prezident nedávno zverejnil viacero protichodných vyhlásení týkajúcich sa potenciálneho trvania konfliktu: niekedy sľuboval veľmi blízky koniec a inokedy naznačoval, že americká armáda sa s jeho ukončením neponáhľa.
Nálety na Irán pripravili o život mnohých vysokopostavených predstaviteľov iránskych bezpečnostných zložiek. Analytici upozorňujú, že tieto cielené útoky by mohli konflikt ďalej eskalovať.
Humanitárne organizácie už teraz vyzývajú na ochranu civilného obyvateľstva a na poskytnutie pomoci. Iránsky Červený polmesiac hlási v Iráne viac ako 1444 obetí vrátane najmenej 204 detí. Pri izraelských útokoch na Libanon bolo zabitých viac ako 1000 ľudí.
„Nechcem uzatvárať prímerie. Viete, prímerie neuzatvárate vtedy, keď doslova drvíte druhú stranu,“ povedal Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu na Floridu.
Na otázku, či by bol Izrael pripravený ukončiť vojnu zároveň s ním, Trump odpovedal, že si myslí, že áno. Zdôraznil pritom, že vzťahy medzi oboma krajinami sú „veľmi dobré“. Spojené štáty a Izrael podľa neho sledujú rovnaký cieľ. „Chceme víťazstvo – obaja. A to je to, čo máme,“ dodal prezident.
Trump predtým počas slávnostného ceremoniálu v Bielom dome opäť tvrdil, že vojenská operácia proti Iránu, ktorá vstupuje do štvrtého týždňa, pokračuje veľmi dobre.
„V Iráne to ide mimoriadne dobre,“ vyhlásil Donald Trump a vyzdvihol vojenské úspechy, ktoré podľa neho boli dosiahnuté od začiatku americko-izraelskej ofenzívy 28. februára.
Americký prezident nedávno zverejnil viacero protichodných vyhlásení týkajúcich sa potenciálneho trvania konfliktu: niekedy sľuboval veľmi blízky koniec a inokedy naznačoval, že americká armáda sa s jeho ukončením neponáhľa.
Nálety na Irán pripravili o život mnohých vysokopostavených predstaviteľov iránskych bezpečnostných zložiek. Analytici upozorňujú, že tieto cielené útoky by mohli konflikt ďalej eskalovať.
Humanitárne organizácie už teraz vyzývajú na ochranu civilného obyvateľstva a na poskytnutie pomoci. Iránsky Červený polmesiac hlási v Iráne viac ako 1444 obetí vrátane najmenej 204 detí. Pri izraelských útokoch na Libanon bolo zabitých viac ako 1000 ľudí.