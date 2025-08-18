< sekcia Zahraničie
Trump vylučuje vrátenie Krymu Ukrajine a jej vstup do NATO
Šéf Bieleho domu sa v pondelok najprv stretne vo Washingtone so Zelenským, neskôr sa k nim pridajú európski lídri.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) — Americký prezident Donald Trump pred pondelňajším stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vylúčil vrátenie Krymského polostrova anektovaného Ruskom Ukrajiny a jej vstup do NATO. Napísal to v nedeľu podľa agentúry AFP na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Pripomeňme si, ako sa to začalo. Žiadne vrátenie Krymu, ktorý prenechal Obama (pred 12 rokmi bez jediného výstrelu!), a ŽIADNY VSTUP UKRAJINY DO NATO. Niektoré veci sa nikdy nezmenia!!!“ konštatoval Trump.
Ďalej uviedol, že je na Zelenskom, aby ukončil vojnu. „Ukrajinský prezident Zelenskyj môže ukončiť vojnu s Ruskom takmer okamžite, ak chce, alebo môže pokračovať v boji,“ napísal americký prezident.
Šéf Bieleho domu sa v pondelok najprv stretne vo Washingtone so Zelenským, neskôr sa k nim pridajú európski lídri. Kľúčovými témami budú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu v prípade dohody o ukončení vojny a postoj k územným nárokom Ruska.
Rokovania sa uskutočnia po summite na Aljaške, na ktorom sa Trump 15. augusta zišiel s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Do Bieleho domu prídu aj nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Na Truth Social označil Trump pondelok za „skvelý deň“ a uviedol, že je to „česť“ prijať toľko popredných európskych predstaviteľov.
Po piatkovom stretnutí s Putinom americký prezident už nespomenul svoju výzvu na okamžité prímerie vo vojne na Ukrajine, ale hovoril o komplexnej mierovej dohode. Priblížil sa tým k postoju dlhodobo presadzovanému Putinom, čím na Ukrajine a medzi západnými podporovateľmi Kyjeva vyvolal veľké rozčarovanie, konštatovala AFP.
Rokovania o komplexnej mierovej dohode by totiž trvali oveľa dlhšie ako nastolenie prímeria, ktoré by sa teoreticky mohlo dohodnúť pomerne rýchlo. Ukrajina a jej západní spojenci sa obávajú, že Rusko len hrá o čas a snaží sa o ďalšie územné zisky na Ukrajine.
