Trump vymenoval Billa Pulteho za dočasného šéfa spravodajských služieb
Autor TASR
Washington 2. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vymenoval riaditeľa Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA) a svojho blízkeho spojenca Billa Pulteho za dočasného riaditeľa národných spravodajských služieb. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
Pulte je zároveň predsedom Federálneho národného hypotekárneho združenia (FNMA/Fannie Mae) a Federálnej korporácie pre hypotekárne pôžičky (FHLMC/Freddie Mac). „William má rozsiahle skúsenosti s riadením najcitlivejších záležitostí v Amerike, bezpečnosti a stability trhov,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Pulte počas pôsobenia na poste šéfa tajných služieb zostane riaditeľom Federálnej agentúry pre financovanie bývania a predsedom Fannie Mae/Freddie Mac, doplnil šéf Bieleho domu. Po formálnej nominácii ho bude musieť schváliť ešte americký Senát.
Pulte vo funkcii nahradí Tulsi Gabbardovú, ktorá koncom mája oznámila, že k 30. júnu odstúpi z funkcie. Ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela a jeho nedávno stanovenú diagnózu rakoviny kostí. Trump vtedy na Truth Social napísal, že Gabbardová robila skvelú prácu a že ju dočasne vo funkcii nahradí jej zástupca Aaron Lukas.
Úrad národného riaditeľa spravodajských služieb (ODNI) koordinuje činnosť všetkých 18 amerických spravodajských služieb (CIA, NSA, FBI Intelligence, DIA, NGA, atď.) a zodpovedá za prípravu denného spravodajského prehľadu pre prezidenta.
