Trump vymenoval Kirkovú do poradného výboru Akadémie vzdušných síl USA
Rada návštevníkov poskytuje prezidentovi a ministrovi obrany poradenstvo a odporúčania týkajúce sa fungovania vojenskej leteckej akadémie.
Autor TASR
Washington 12. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vymenoval Eriku Kirkovú, vdovu po zavraždenom konzervatívnom politickom aktivistovi Charliem Kirkovi, do poradného výboru Akadémie vzdušných síl USA, informovali v stredu americké médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Tento orgán, do ktorého bol Trumpom menovaný aj samotný Kirk, mu na svojom poslednom zasadnutí v decembri vzdal hold. „Rada si pripomína Charlieho oddanosť rozvoju Akadémie vzdušných síl a inšpirovaniu ďalšej generácie vojakov,“ uviedla rada.
Trump udelil Kirkovi posmrtne najvyššie civilné vyznamenanie USA Prezidentskú medailu slobody a nazval ho „mučeníkom“, ktorý bojoval za pravdu a slobodu. Ocenenie, udelenie ktorého naplánoval Biely dom na Kirkove nedožité 32. narodeniny, prevzala jeho manželka.
Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa. Zastrelili ho vlani 10. septembra počas prejavu v univerzitnom kampuse v štáte Utah.
