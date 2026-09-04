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Trump vymenoval nového tajomníka pre pozemné sily ministerstva obrany
Telle pôsobil na svojom doterajšom poste od augusta 2025 po schválení Senátom. Veľkú časť svojej kariéry strávil ako poradca vo Washingtone.
Autor TASR
Washington 4. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vymenoval nového úradujúceho tajomníka pre pozemné sily ministerstva obrany. Je ním Adam Telle, ktorý doteraz v rámci rezortu zodpovedal za dohľad nad stavebnými činnosťami. Vo funkcii nahradí Daniela Driscolla, ktorý odstúpil po údajných nezhodách s vedením Pentagónu, napísala agentúra AFP.
„S potešením oznamujem, že Adam Telle, súčasný námestník pre civilné práce pozemných síl na ministerstve obrany, sa s okamžitou platnosťou stane úradujúcim tajomníkom pre pozemné sily. Je to veľký vlastenec, ktorého si všetci vážia,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social.
Telle pôsobil na svojom doterajšom poste od augusta 2025 po schválení Senátom. Veľkú časť svojej kariéry strávil ako poradca vo Washingtone.
Driscoll bol tajomníkom 18 mesiacov. Na starosti mal operácie, modernizáciu a prideľovanie zdrojov pre takmer jeden milión vojakov, príslušníkov Národnej gardy a rezervistov.
Napriek jeho priateľstvu s viceprezidentom J. D. Vanceom médiá dlhodobo informovali o jeho nezhodách s ministrom obrany Peteom Hegsethom.
Driscoll je zatiaľ posledným predstaviteľom rezortu obrany, ktorý odstúpil v čase vojny na Blízkom východe.
Hegseth v apríli nečakane odvolal náčelníka generálneho štábu pozemných síl USA Randyho Georgea. Veliteľ amerických síl v Európe a Afrike generál Christopher Donahue zasa nečakane v júni odstúpil.
„S potešením oznamujem, že Adam Telle, súčasný námestník pre civilné práce pozemných síl na ministerstve obrany, sa s okamžitou platnosťou stane úradujúcim tajomníkom pre pozemné sily. Je to veľký vlastenec, ktorého si všetci vážia,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social.
Telle pôsobil na svojom doterajšom poste od augusta 2025 po schválení Senátom. Veľkú časť svojej kariéry strávil ako poradca vo Washingtone.
Driscoll bol tajomníkom 18 mesiacov. Na starosti mal operácie, modernizáciu a prideľovanie zdrojov pre takmer jeden milión vojakov, príslušníkov Národnej gardy a rezervistov.
Napriek jeho priateľstvu s viceprezidentom J. D. Vanceom médiá dlhodobo informovali o jeho nezhodách s ministrom obrany Peteom Hegsethom.
Driscoll je zatiaľ posledným predstaviteľom rezortu obrany, ktorý odstúpil v čase vojny na Blízkom východe.
Hegseth v apríli nečakane odvolal náčelníka generálneho štábu pozemných síl USA Randyho Georgea. Veliteľ amerických síl v Európe a Afrike generál Christopher Donahue zasa nečakane v júni odstúpil.