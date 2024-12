Trump vymenoval nového vyslanca pre záležitosti rukojemníkov

Washington 4. decembra (TASR) - Funkciu osobitného prezidentského vyslanca pre záležitosti rukojemníkov bude zastávať Adam Boehler, oznámil v stredu novozvolený americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Boehler bol hlavným vyjednávačom tímu, ktorý v roku 2020 pripravoval tzv. Abrahámske dohody - sériu dohôd upravujúcich vzťahy medzi Izraelom a arabskými krajinami, uviedol Trump. "Rokoval s najtvrdšími ľuďmi na svete vrátane (predstaviteľov) Talibanu... Adam bude neúnavne pracovať na tom, aby sa naši skvelí americkí občania vrátili domov," povedal. Boehler bol aj výkonným riaditeľom federálnej agentúry U.S. International Development Finance Corp vytvorenej počas Trumpovej prvej vlády.



Oznámenie prišlo po Trumpovom vyhlásení, že ak rukojemníci nebudú prepustení do prezidentskej januárovej inaugurácie "nastane peklo", napísal denník Jerusalem Post. "Tí, ktorí sú za to zodpovední, budú postihnutí tvrdšie, než ktokoľvek iný v dlhej histórii Spojených štátov amerických," napísal prezident.



V Pásme Gazy zadržiava militantné hnutie Hamas ešte stále sedem amerických rukojemníkov, pričom traja z nich sú podľa portálu NBC News už pravdepodobne mŕtvi.