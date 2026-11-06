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Trump vymenoval Stephena Millera za šéfa kancelárie Bieleho domu
Agentúra AP pripomína, že Miller dlhodobo patrí medzi Trumpových najbližších spojencov.
Autor TASR,aktualizované
Washington 6. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vymenoval za nového šéfa kancelárie Bieleho domu Stephena Millera. Vo funkcii nahradí Susie Willesovú, ktorá sa podieľala na organizácii Trumpovej predvolebnej kampane v roku 2024. Miller doteraz pôsobil ako jej zástupca. Prezident to oznámil na svojej sociálnej sieti Truth Social, informuje TASR.
„S potešením oznamujem, že Stephen Miller, súčasný zástupca šéfky kancelárie Trumpovej administratívy a jeden z mojich najdôveryhodnejších poradcov, sa od pondelka 9. novembra 2026 stane šéfom kancelárie,“ uviedol Trump.
Agentúra AP pripomína, že Miller dlhodobo patrí medzi Trumpových najbližších spojencov. K jeho tímu sa pridal ešte počas prezidentskej kampane v roku 2016 ako autor prejavov. Zodpovedný je za širokú agendu, ale najviac je spájaný s tvrdými protiimigračnými opatreniami. Agentúra AFP ho označila ako „hyperlojalistu“ prezidenta a jeho vymenovanie podľa nej naznačuje, že po prehre vo voľbách do Kongresu sa Trump bude usilovať pritvrdiť v presadzovaní svojej politiky.
„Miller veciam rozumie,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome a pripomenul, že stojí po jeho boku od začiatku. „Bude odvádzať skvelú prácu, je to vynikajúci manažér,“ povedal prezident.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer uviedol, že budúca kongresová väčšina bude voči Millerovi intenzívne politicky bojovať. „Miller je strojcom tých najbarbarskejších a najneľudskejších politík tejto vlády. Trump si nemohol vybrať horšieho človeka,“ skonštatoval.
Prezident sa Wilesovej poďakoval za vynikajúco odvedenú prácu a oznámil, že prejde do Trump Political Operation, ktorá sa zameriava na získavanie finančných prostriedkov od darcov na kampaň.
„Pracovať pre prezidenta Trumpa v Bielom dome bolo pre mňa najväčšou cťou v živote. Som nesmierne hrdá na to, že som bola súčasťou toho, čo sme spoločne dosiahli – od zabezpečenia našich hraníc a zníženia daní až po posilnenie našej ekonomiky a uplatňovanie princípu ‚America First‘,“ uviedla na sociálnej sieti.
Wilesová bola prvou ženou na čele kancelárie Bieleho domu. V marci uviedla, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Podstúpila liečbu a oznámila, že už nevykazuje žiadne známky ochorenia. Ide o prvú významnú predstaviteľku, ktorá opúšťa Trumpovu administratívu po porážke republikánov v utorkových voľbách do Kongresu.
„S potešením oznamujem, že Stephen Miller, súčasný zástupca šéfky kancelárie Trumpovej administratívy a jeden z mojich najdôveryhodnejších poradcov, sa od pondelka 9. novembra 2026 stane šéfom kancelárie,“ uviedol Trump.
Agentúra AP pripomína, že Miller dlhodobo patrí medzi Trumpových najbližších spojencov. K jeho tímu sa pridal ešte počas prezidentskej kampane v roku 2016 ako autor prejavov. Zodpovedný je za širokú agendu, ale najviac je spájaný s tvrdými protiimigračnými opatreniami. Agentúra AFP ho označila ako „hyperlojalistu“ prezidenta a jeho vymenovanie podľa nej naznačuje, že po prehre vo voľbách do Kongresu sa Trump bude usilovať pritvrdiť v presadzovaní svojej politiky.
„Miller veciam rozumie,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome a pripomenul, že stojí po jeho boku od začiatku. „Bude odvádzať skvelú prácu, je to vynikajúci manažér,“ povedal prezident.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer uviedol, že budúca kongresová väčšina bude voči Millerovi intenzívne politicky bojovať. „Miller je strojcom tých najbarbarskejších a najneľudskejších politík tejto vlády. Trump si nemohol vybrať horšieho človeka,“ skonštatoval.
Prezident sa Wilesovej poďakoval za vynikajúco odvedenú prácu a oznámil, že prejde do Trump Political Operation, ktorá sa zameriava na získavanie finančných prostriedkov od darcov na kampaň.
„Pracovať pre prezidenta Trumpa v Bielom dome bolo pre mňa najväčšou cťou v živote. Som nesmierne hrdá na to, že som bola súčasťou toho, čo sme spoločne dosiahli – od zabezpečenia našich hraníc a zníženia daní až po posilnenie našej ekonomiky a uplatňovanie princípu ‚America First‘,“ uviedla na sociálnej sieti.
Wilesová bola prvou ženou na čele kancelárie Bieleho domu. V marci uviedla, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Podstúpila liečbu a oznámila, že už nevykazuje žiadne známky ochorenia. Ide o prvú významnú predstaviteľku, ktorá opúšťa Trumpovu administratívu po porážke republikánov v utorkových voľbách do Kongresu.