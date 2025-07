Trump vymenoval za dočasného riaditeľa NASA ministra dopravy Duffyho

Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vymenoval ministra dopravy Seana Duffyho za dočasného riaditeľa Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



„S radosťou oznamujem, že poverujem nášho SKVELÉHO ministra dopravy, Seana Duffyho, dočasnou správou NASA,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social a vyzdvihol jeho prácu na modernizácii amerického systému riadenia letovej prevádzky.



„Bude skvelý líder čoraz dôležitejšej vesmírnej agentúry, aj ak iba na krátky čas,“ dodal Trump. Prezident svoju nomináciu Jareda Isaacmana na šéfa NASA stiahol 31. mája.



Isaacman bol súčasťou posádky prvej vesmírnej misie, ktorá sa do vesmíru dostala so súkromnou spoločnosťou. Štyridsaťdvaročný podnikateľ sa zviditeľnil aj spoluprácou so spoločnosťou SpaceX miliardára Elona Muska.



Trump 6. júla vyhlásil, že bol prekvapený z toho, ako blízko má Isaacman k demokratom a že „nikdy predtým neprispel Republikánskej strane“. „Prišlo mi tiež nevhodné, aby blízky priateľ Elona (Muska), ktorý pracoval vo vesmírnom priemysle, viedol NASA, keď je NASA tak veľkou súčasťou Elonovho pracovného života,“ dodal.



Najbohatší človek na svete Elon Musk podporoval Trumpa v predvolebnej kampani a určitý čas slúžil ako šéf Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) v jeho vláde. Neskôr túto pozíciu opustil a pre nezhody ohľadom zákona o daňových a výdavkových škrtoch sa s prezidentom pohádal.