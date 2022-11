Trump: Vymenovanie osobitného poradcu je politicky motivované

Washington 19. novembra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump označil vymenovanie nezávislého vyšetrovateľa, ktorý bude dohliadať na vyšetrovanie jeho káuz, za "politicky motivované a neférové". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Zažíval som to šesť rokov a už si tým viac prechádzať nejdem," povedal Trump. "Nie je to prijateľné. Je to tak nefér. Je to tak politické," vyhlásil.



Trumpove vyjadrenia prišli krátko po tom, ako minister spravodlivosti Merrick Garland vymenoval bývalého vyšetrovateľa vojnových zločinov Jacka Smitha za osobitného poradcu, ktorý má dohliadať na dve federálne vyšetrovania, vedené voči bývalému americkému prezidentovi.



Trump, ktorý tento týždeň oznámil svoj úmysel kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024, povedal, že "nemôže uveriť tomu, že im bolo vôbec dovolené urobiť to".



"Toto je najhoršia politizácia súdnictva v našej krajine. Dúfam, že republikáni majú odvahu proti tomu bojovať," vyhlásil. "Je to hanba a deje sa to len preto, že vediem v každom prieskume," dodal.



Ministerstvo spravodlivosti USA využíva inštitút takzvaného osobitného poradcu (special counsel) pri vyšetrovaní káuz často súvisiacich s politikou, v ktorých by mohol pri obvyklých postupoch hroziť konflikt záujmov. V rokoch 2017 až 2019 prebiehalo v USA v tomto formáte vyšetrovanie podozrení z ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb z roku 2016, ktoré viedol právnik a bývalý riaditeľ FBI Robert Mueller.