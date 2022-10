Trump vypovedal v prípade obvinení zo znásilnenia novinárky

New York 20. októbra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump vypovedal v stredu pod prísahou v prípade obvinení z poškodenia dobrého mena a znásilnenia novinárky. Nie je jasné, či Trump prišiel na súd osobne, alebo odpovedal na otázky len prostredníctvom videospojenia, informovala agentúra AP.



V súčasnosti 78-ročná bývalá novinárka E. Jean Carrollová tvrdí, že ju Trump ešte v polovici 90. rokov sexuálne napadol v skúšobnej kabínke luxusného obchodného domu v New Yorku.



Exprezident ju v tejto súvislosti obvinil z klamstva a šírenia hoaxov, načo na neho Carrollová - dlhodobá prispievateľka do módneho časopisu Elle - podala žalobu pre urážku na cti. Urobila tak ešte v čase, keď úradoval v Bielom dome. Prípadom sa teraz zaoberá newyorský federálny súd.



Trumpovým právnikom sa roky darilo odkladať jeho súdnu výpoveď pod prísahou. Newyorský sudca však minulý týždeň ich žiadosť o ďalší odklad zamietol.



O tom, že sa Trumpova výpoveď v stredu uskutočnila, informovala právnická kancelárka Kaplan Hecker & Fink, ktorá v spore zastupuje Carrollovú. O jej priebehu však nič bližšieho neuviedla.



Žiadne informácie o stredajšej výpovedi nezverejnili ani Trumpovi právnici. Jeho advokátka Alina Habbaová povedala len to, že jej mandant s potešením uviedol celú túto údajne politicky motivovanú kauzu na pravú mieru.



Podľa agentúry AP nie je jasné, či exprezident vypovedal osobne alebo na diaľku. Podľa jej informácií sa však Trump v stredu nachádzal na Floride, nie v New Yorku. Súdny proces vo veci by sa mal oficiálne začať vo februári budúceho roka.