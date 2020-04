Trump: Výrok o liečbe COVID-19 vpichovaním dezinfekcie bol sarkazmom

Washington 25. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump v piatok vyhlásil, že svoju výzvu - brániť sa pre koronavírusom SARS-CoV-2 vnútrožilovou aplikáciou dezinfekčného prostriedku - myslel ako sarkazmus.



"Tú otázku som položil sarkasticky novinárom ako vy, len pre to, aby som videl, čo sa bude diať," uviedol prezident pred novinármi v Bielom dome.



V skutočnosti však Trump podľa agentúry AFP v miestnosti pre brífingy neodpovedal na otázku novinára, ale hovoril priamo s úradníkom ministerstva vnútornej bezpečnosti Billom Bryanom, vedľa ktorého sedela poradkyňa Bieleho domu pre koronavírus Dr. Deborah Birxová.



Trump o tom hovoril po prezentovaní výsledkov výskumu amerických vedcov podporovaného vládou, ktorý naznačil, že nový koronavírus rýchlejšie zaniká pri vystavení slnečnému žiareniu a teplu. Štúdia tiež ukázala, že bielidlo môže vírus zabiť v slinách alebo respiračných tekutinách do piatich minút a izopropylalkohol, používaný ako čistidlo a odmasťovač, ho zlikviduje ešte rýchlejšie.



"Existuje nejaký spôsob, ako by sme to mohli nejako vstreknúť dovnútra?... Bolo by zaujímavé to preveriť," konštatoval následne Trump v noci na piatok po pravidelnom zasadaní krízového štábu vlády.



Odborníci ho za tieto výroky následne kritizovali. Lekári varovali, že prezidentove špekulácie sú nebezpečné a môžu mať fatálne následky.



"Predstava o vpichovaní alebo požití akéhokoľvek typu čistiaceho prostriedku je nezodpovedná a nebezpečná," povedal pre televíziu NBC Vin Gupta, pulmonológ a odborník na globálnu zdravotnú politiku. "Je to bežná metóda, ktorú ľudia používajú, keď sa chcú zabiť," dodal.



Nie je to prvýkrát, čo tvrdenia amerického prezidenta v súvislosti s liečbou ochorenia COVID-19 vyvolali vlnu kontroverzie a kritiky. Trump je totiž veľkým zástancom používania liekov chlorochín a hydroxychlorochín, ktoré sa používajú na liečbu malárie a experimentuje sa s nimi aj v súvislosti s ochorením COVID-19. Napriek nedostatku klinických testov je Trump presvedčený o ich účinku.



Biely dom však kritiku svojho šéfa odmietol. Jeho tlačová tajomníčka Kayleigh McEnanyová povedala, že prezident "opakovane" odporúčal Američanom, aby sa v súvislosti s koronavírusom obracali na lekárov.



"Nechajme médiá, nech si nezodpovedne vytrhávajú slová prezidenta Trumpa z kontextu a robia negatívne titulky," poznamenala sarkasticky McEnanyová.