Trump: Vyslanec Witkoff po návšteve Izraela odcestuje do Ruska

Washington 1. augusta (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff po ukončení návštevy Izraela odcestuje do Ruska, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



„Verte tomu alebo nie, ide do Ruska,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome bez toho, aby uviedol konkrétne dátumy alebo ďalšie podrobnosti o spomenutej ceste.



Witkoff sa predtým počas svojej predchádzajúcej návštevy Moskvy stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom i ďalšími vysokými predstaviteľmi krajiny.



Oznámenie jeho ďalšej cesty do Ruska prichádza v čase, keď Trump stupňuje nátlak na Kremeľ, píše DPA. Prezident USA totiž ostro kritizoval kroky Ruska na Ukrajine, pričom ich nazval „nechutnými“ a poukázal na vysoký počet obetí na oboch stranách konfliktu.



Začiatkom tohto týždňa Trump tiež skrátil svoje ultimátum Putinovi ohľadom prímeria na Ukrajine z 50 dní na desať, po ktorých USA plánujú zaviesť sankcie zamerané na obchodných partnerov Ruska. Medzi postihnutými by boli aj krajiny ako India a Čína, ktoré dovážajú ruskú ropu.



Trump tiež vo štvrtok potvrdil zámer USA pokračovať v sankciách voči Rusku, uznal však neistotu ohľadne ich účinku.



Vo štvrtok sa Witkoff stretol v Izraeli s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. V piatok má navštíviť pásmo Gazy v sprievode amerického veľvyslanca v Izraeli Mika Huckabeeho, aby zhodnotil situáciu priamo na mieste, dodáva DPA.