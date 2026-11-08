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Trump: Výsledky volieb do Kongresu sú veľkým krokom späť
Trump krátko po voľbách vyhlásil, že chce s demokratmi spolupracovať.
Autor TASR
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Washington 8. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil výsledky tohtotýždňových volieb do Kongresu, v ktorých výrazne uspeli demokrati, za veľký krok späť pre Ameriku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Demokrati získali väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. Uspieť sa im pritom podarilo aj v tradične republikánskych štátoch ako Texas, Kansas alebo Iowa. V 100-člennom Senáte budú mať najmenej 54 zástupcov, pričom hlasy nie sú stále spočítané na Aljaške a v Mississippi, kde by mohli uspieť ďalší dvaja demokratickí kandidáti.
„Výsledky posledných volieb sú obrovským krokom späť v amerických dejinách,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social. Zdôraznil, že akciový trh podľa neho doteraz rástol a po voľbách významne klesol. „Ale nebojte sa, vrátime sa, VEĽKÍ A SILNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM!“ deklaroval.
Trump krátko po voľbách vyhlásil, že chce s demokratmi spolupracovať. V piatok však do čela kancelárie Bieleho domu vymenoval Stephena Millera, svojho blízkeho poradcu, ktorý stojí za tvrdými protiimigračnými opatreniami presadzovanými Trumpovou administratívou. Podľa agentúry AFP to značí, že Trump plánuje pritvrdiť pri presadzovaní svojej politiky. Viackrát tiež upozornil, že hoci demokrati ovládajú obe komory, stále ako prezident disponuje právom veta.
Demokrati získali väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. Uspieť sa im pritom podarilo aj v tradične republikánskych štátoch ako Texas, Kansas alebo Iowa. V 100-člennom Senáte budú mať najmenej 54 zástupcov, pričom hlasy nie sú stále spočítané na Aljaške a v Mississippi, kde by mohli uspieť ďalší dvaja demokratickí kandidáti.
„Výsledky posledných volieb sú obrovským krokom späť v amerických dejinách,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social. Zdôraznil, že akciový trh podľa neho doteraz rástol a po voľbách významne klesol. „Ale nebojte sa, vrátime sa, VEĽKÍ A SILNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM!“ deklaroval.
Trump krátko po voľbách vyhlásil, že chce s demokratmi spolupracovať. V piatok však do čela kancelárie Bieleho domu vymenoval Stephena Millera, svojho blízkeho poradcu, ktorý stojí za tvrdými protiimigračnými opatreniami presadzovanými Trumpovou administratívou. Podľa agentúry AFP to značí, že Trump plánuje pritvrdiť pri presadzovaní svojej politiky. Viackrát tiež upozornil, že hoci demokrati ovládajú obe komory, stále ako prezident disponuje právom veta.