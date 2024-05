Trump: Výsledky volieb uznám, len ak budú čestné

Washington 2. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump odmietol prisľúbiť, že v prípade porážky v novembrových prezidentských voľbách uzná ich výsledok. Urobil tak v stredajšom rozhovore pre noviny Milwaukee Journal Sentinel, v ktorom zopakoval svoje tvrdenia, že vo voľbách v roku 2020 bol podvedený, uvádza TASR.



Trump je predpokladaným nominantom republikánov v tohtoročnom súboji o Biely dom, v ktorom sa takmer určite stretne so súčasným prezidentom USA Joeom Bidenom.



"Ak bude všetko čestné, rád prijmem výsledky. Ak to tak nebude, je potrebné bojovať za pravdu krajiny," uviedol Trump. Takéto podmienky poskytol v rozhovore s médiami aj pred poslednými dvomi prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v roku 2016 a 2020.



"Urobil by som krajine medvediu službu, keby som povedal opak. Ale nie, očakávam čestné voľby a víťazstvo, možno veľké," dodal Trump.



V nedávnom rozhovore s redaktorom amerického magazínu Time odpovedal exprezident USA nejednoznačne na otázku, či by jeho prehra v novembrových voľbách vyprovokovala politické násilie. Trumpove najnovšie vyjadrenia ostro kritizoval aj hovorca Bidenovej prezidentskej kampane, pripomenula agentúra AFP.



"Záver: Trump je nebezpečenstvom pre ústavnosť a našu demokraciu. Američania mu v novembri uštedria ďalšiu volebnú porážku, pretože naďalej odmietajú jeho extrémizmus, náklonnosť k násiliu a túžbu po pomste," uviedol James Stinger z Bidenovho tímu.



Trumpovi hrozia desiatky obvinení z trestných činov v súvislosti s údajným sprisahaním s cieľom zvrátiť výsledky volieb z novembra 2020. Vyvrcholením bol útok jeho stúpencov na Kapitol 6. januára 2021. Do 36 hodín po útoku zomrelo päť ľudí, ktorí boli do incidentu nejak zapojení: jeden v dôsledku streľby polície, ďalší na predávkovanie drogami a traja vrátane jedného policajta z prirodzených príčin. Zranenia utrpeli desiatky ľudí. V tejto kauze je obvinený aj samotný Trump a v prípade dokázania viny mu hrozia desiatky rokov väzenia.



Trump si naďalej myslí, že o víťazstvo v predchádzajúcich prezidentských voľbách prišiel podvodom. "Radikálni ľavicoví demokrati zmanipulovali prezidentské voľby v roku 2020 a my im nedovolíme zmanipulovať prezidentské voľby v roku 2024," vyhlásil na zhromaždení v štáte Wisconsin.