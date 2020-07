Trump vystúpil prvý raz na verejnosti v rúšku

Washington 12. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v sobotu ukázal vôbec prvýkrát na verejnosti s rúškom na tvári, píše agentúra AP.



Trump si rúško nasadil počas návštevy vojenskej nemocnice v prímestskej časti americkej metropoly Washington. "Keď ste v nemocnici... tak si myslím, že sa od vás očakáva, že budete mať rúško," uviedol pre médiá pri odchode z Bieleho domu. Podľa agentúry si rúško však nasadil až pred vstupom do nemocnice.



Trump všeobecne odmieta nosiť ochranu dýchacích ciest na tlačových konferenciách, zhromaždeniach a iných verejných podujatiach. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na ľudí okolo amerického prezidenta, sa Trump bojí, že v rúšku by vyzeral ako slaboch. Takisto sa obával, že keby nosil rúško, pozornosť verejnosti by sa viac zamerala na zdravotnú krízu v krajine ako na oživovanie hospodárstva.



Aj keď rúško bežne nenosí, Trump v minulosti uznal, že by bolo vhodné, keby si ľudia zakrývali tvár v interiéroch, ak sa nachádzajú blízko seba. Zároveň však obvinil novinárov z toho, že rúška nosia, aby boli politicky korektní a na Twitteri si za nosenie rúška robil srandu zo svojho rivala z Demokratickej strany Joea Bidena.