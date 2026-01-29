< sekcia Zahraničie
Trump: Vyzerá to, že Hamas sa odzbrojí
Autor TASR
Washington 29. januára (TARS) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že palestínske militantné hnutie Hamas sa dobrovoľne vzdá svojich zbraní. Militanti iba niekoľko hodín predtým oznámili, že to neplánujú urobiť. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
„Mnoho ľudí tvrdí, že zbraní sa nikdy nevzdajú. Vyzerá to však, že sa tak stane,“ povedal Trump na zasadnutí svojho kabinetu. Ocenil spoluprácu s hnutím Hamas po tom čo, izraelská armáda do vlasti prepravila pozostatky posledného rukojemníka zadržiavaného v Pásme Gazy Rana Gviliho.
Na odzbrojení Hamasu počas zasadnutia trval aj osobitný vyslanec USA pre Blízky východe Steve Witkoff. „Urobia to, lebo nemajú na výber. Vzdajú sa svojich AK-47,“ deklaroval.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v stredu naznačil, že militanti by sa svojich zbraní mohli zbaviť prostredníctvom medzinárodného programu spätného odkúpenia. Výmenou by mohli dostať finančné prostriedky, amnestiu alebo pracovné miesta.
Odzbrojenie Hamasu je kľúčovou súčasťou druhej fázy amerického mierového plánu. Ten počíta aj s demilitarizáciou Pásma Gazy a prevzatím civilnej správy nad týmto územím palestínskym technokratickým výborom. Začať by sa tiež mala rekonštrukcia zdevastovaných miest.
USA zaradili Hamas na zoznam zahraničných teroristických organizácií (Foreign Terrorist Organization — FTO) v roku 1997. To znamená zákaz financovania a materiálnej podpory z USA, zmrazenie jeho majetku pod americkou jurisdikciou a trestnosť spolupráce alebo podpory organizácie. Na zoznam teroristických organizácií Hamas zaradila aj Európska únia, Kanada, Spojené kráľovstvo a Izrael.
