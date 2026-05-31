Trump vyzval, aby sa koncerty k výročiu nahradili zhromaždením MAGA
Autor TASR
Washington 31. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyzval na zrušenie nadchádzajúcich koncertov pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov. Stalo sa tak po tom, ako sa z podujatia niekoľko interpretov odhlásilo. Trump uviedol, že by ich malo nahradiť politické zhromaždenie, na ktorom by vystúpil on sám, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
„Mali by sme usporiadať obrovské zhromaždenie pod heslom MAKE AMERICA GREAT AGAIN (MAGA; Urobme Ameriku znova veľkou) pre 250. výročie namiesto toho, aby sme pozývali predražených spevákov, ktorých nikto nechce počúvať, ktorých hudba je nudná a ktorí pritom nerobia nič iné, len sa sťažujú,“ napísal Trump na svojej webovej platforme Truth Social, pričom dodal: „Zrušte to.“
Krátko po tom, ako boli oficiálne oznámení účinkujúci v rámci koncertnej série vo Washingtone v období okolo sviatku 4. júla, viacerí interpreti zrušili svoju účasť, pričom niektorí z nich ako dôvod uviedli politizáciu podujatia.
Koncerty, ktoré majú odštartovať 25. júna v rámci veľkého podujatia na washingtonskom National Mall, pripravuje verejno-súkromná organizácia Freedom 250 podporovaná Trumpom. „Chápem, že umelci začínajú byť nervózni,“ napísal Trump na Truth Social, deň po tom, ako štvrtý a piaty účinkujúci oznámili svoj odchod z celkového počtu deviatich pôvodne ohlásených umelcov.
Umelci, medzi ktorými bola country speváčka Martina McBride a glamrockový spevák Bret Michaels, v piatok oznámili, že odstupujú z avizovaného podujatia. „Bohužiaľ, to, čo nám bolo prezentované ako oslava našej krajiny, sa zmenilo na niečo, čo rozdeľuje spoločnosť oveľa viac, než som ochotný akceptovať,“ uviedol Michaels.
Zoznam zostávajúcich hudobníkov, ktorých sláva vyprchala už pred desaťročiami - Vanilla Ice či C+C Music Factory -, vyvolal na sociálnych sieťach lavínu sarkastických komentárov.
