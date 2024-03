Trump vyzval Bidena na predvolebnú debatu

Washington 7. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump vyzval v stredu šéfa Bieleho domu Joea Bidena na predvolebnú debatu. Obaja majú po primárkach vo viacerých amerických štátov takmer istú nomináciu Republikánskej a Demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pre dobro tejto krajiny je dôležité, aby som ja a Joe Biden diskutovali o záležitostiach, ktoré sú životne dôležité pre Ameriku a Američanov," uviedol Trump, ktorý má už republikánsku nomináciu do volieb takmer istú.



"Vyzývam na debaty KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK a HOCIKDE," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



AFP pritom poukazuje na to, že Trump opakovane odmietal výzvy svojich súperov o republikánsku nomináciu do volieb s tým, že nemá, čo získať, ak sa bude deliť o pozornosť s kandidátmi s nižšími preferenciami.



Trump si takmer s určitosťou zaistil republikánsku nomináciu do volieb po víťazstve v utorkových primárkach vo viacerých amerických štátoch, po ktorých odstúpila zo súboja o nomináciu i jeho súperka Nikki Haleyová.



Jeho oponentom vo voľbách bude za Demokratickú stranu takmer s určitosťou Biden. Šéf Bieleho domu, ktorý podobne ako Trump čelí pochybnostiam v súvislosti s vysokým vekom, neuviedol, či je debate s Trumpom otvorený.



Biden a Trump sa v debatách proti sebe postavili pred prezidentskými voľbami v roku 2020 dvakrát. Prvá debata však vyústila do chaosu po tom, čo Trump väčšinu času prekrikoval Bidena. Pôvodne boli naplánované tri debaty, no jedna bola zrušená, pretože Trump nesúhlasil s tým, aby sa k nej pre opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu pripojil cez video spojenie.