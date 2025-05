Trump vyzval Indiu a Pakistan, aby prestali bojovať, chce im pomôcť

Washington 7. mája (TASR) - Na okamžité zastavenie bojov medzi Indiou a Pakistanom v stredu vyzval aj americký prezident Donald Trump. Jadrovým mocnostiam zároveň ponúkol pomoc pri ukončení najväčšej konfrontácie medzi nimi za posledné dve desaťročia, informovala agentúra AFP.



„Je to tak strašné. S obomi si rozumiem, oboch veľmi dobre poznám a chcem, aby to vyriešili. Chcem vidieť, ako sa zastavia. Idú si po krku, tak dúfam, že teraz s tým prestanú,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.



India v noci na stredu oznámila, že podnikla letecké útoky na infraštruktúru militantov na území Pakistanu vrátane pakistanskej časti Kašmíru. Pakistan následne oznámil odvetné údery. Počet obetí indických útokov v Pakistane medzičasom stúpol na 31, India hlásila dovedna 12 mŕtvych. Ďalšie desiatky ľudí utrpeli zranenia. Obe krajiny pokračujú v ostreľovaní sa pozdĺž ich spornej hranice.



Pakistan je dlhodobo kľúčovým vojenským spojencom Spojených štátov, no Trump sa snaží budovať vzťahy aj s indickým premiérom Naréndrom Módím, ktorého vo februári prijal v Bielom dome, píše AFP.



„S oboma krajinami vychádzame veľmi dobre, máme s nimi dobré vzťahy a chcem, aby sa to zastavilo. A ak môžem nejako pomôcť, som pripravený,“ dodal americký prezident. Jeho minister zahraničných vecí Marco Rubio predtým hovoril s bezpečnostnými poradcami Indie a Pakistanu a obe strany vyzval, aby udržiavali komunikačné kanály otvorené a vyhýbali sa eskalácii.



Výzvu na podniknutie okamžitých krokov s cieľom zmierniť napätú situáciu adresovala Islamabadu a Naí Dillí v stredu aj Európska únia či Británia. Britský premiér Keir Starmer povedal, že zvyšujúce sa napätie medzi Indiou a Pakistanom vyvoláva vážne obavy mnohých ľudí v Británii. Spojené kráľovstvo podľa jeho slov podporuje „dialóg, deeskaláciu a ochranu civilistov“.



Napätie medzi susednými krajinami výrazne stúplo po aprílovom útoku militantov v Pahalgáme, v časti Kašmíru spravovanom Indiou, pri ktorom zahynulo 26 prevažne indických turistov. Naí Dillí tvrdí, že za útokom stojí Pakistan. Islamabad však akúkoľvek účasť na útoku poprel a vyzval na jeho nezávislé vyšetrenie.