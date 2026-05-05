< sekcia Zahraničie
Trump vyzval Irán, aby konal rozumne a uzavrel mierovú dohodu
Šéf Bieleho domu vyhlásil, že USA „nechcú zabíjať ďalších Iráncov“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 5. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval v utorok Irán, aby „konal rozumne“ a uzavrel dohodu o ukončení vojny. Šéf Bieleho domu totiž vyhlásil, že USA „nechcú zabíjať ďalších Iráncov“. Medzi oboma krajinami aktuálne platí krehké prímerie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mali by konať rozumne, pretože my tam nechceme ísť a zabíjať ľudí. Naozaj to nechceme,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni, keď sa ho opýtali na Irán. „Nechcem to robiť, je to ťažké,“ skonštatoval.
Zároveň odmietol povedať, čo by musel Irán urobiť, aby oficiálne porušil už takmer mesačné prímerie. Agentúra AFP pripomína, že Teherán v uplynulých dňoch vypálil rakety a drony na americké sily a Spojené arabské emiráty. „Zistíte to,“ povedal. „Oni vedia, čo robiť. A čo je dôležitejšie, vedia aj čo nerobiť,“ tvrdil.
Trump obvinil Irán, že len „hrá hry“ ohľadom dohody o ukončení vojny, ktorá podľa neho musí poskytnúť záruku, že krajina nebude schopná vyrobiť jadrové zbrane. „To, čo sa mi na Iráne nepáči, je, že so mnou komunikujú s toľkým rešpektom, a potom v televízii hovoria, že nekomunikujú s prezidentom,“ uviedol Trump. „Takže hrajú hry, no dovoľte mi povedať, oni chcú uzavrieť dohodu, kto by nechcel? Keďže vaša armáda úplne zmizla, môžeme vám urobiť, čo len chceme,“ dodal.
„Mali by konať rozumne, pretože my tam nechceme ísť a zabíjať ľudí. Naozaj to nechceme,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni, keď sa ho opýtali na Irán. „Nechcem to robiť, je to ťažké,“ skonštatoval.
Zároveň odmietol povedať, čo by musel Irán urobiť, aby oficiálne porušil už takmer mesačné prímerie. Agentúra AFP pripomína, že Teherán v uplynulých dňoch vypálil rakety a drony na americké sily a Spojené arabské emiráty. „Zistíte to,“ povedal. „Oni vedia, čo robiť. A čo je dôležitejšie, vedia aj čo nerobiť,“ tvrdil.
Trump obvinil Irán, že len „hrá hry“ ohľadom dohody o ukončení vojny, ktorá podľa neho musí poskytnúť záruku, že krajina nebude schopná vyrobiť jadrové zbrane. „To, čo sa mi na Iráne nepáči, je, že so mnou komunikujú s toľkým rešpektom, a potom v televízii hovoria, že nekomunikujú s prezidentom,“ uviedol Trump. „Takže hrajú hry, no dovoľte mi povedať, oni chcú uzavrieť dohodu, kto by nechcel? Keďže vaša armáda úplne zmizla, môžeme vám urobiť, čo len chceme,“ dodal.