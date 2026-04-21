Trump vyzval Irán, aby prepustil 8 žien, ktorým údajne hrozí poprava
Ak Spojené štáty nedosiahnu dohodu s Iránom, tak podľa Trumpa plánujú pokračovať v útokoch.
Autor TASR
Washington 21. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok povedal iránskym predstaviteľom, že môžu zvýšiť potenciálny úspech v mierových rokovaniach s USA, ak prepustia osem žien, ktorým podľa jeho slov hrozí poprava. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Veľmi by som ocenil prepustenie týchto žien,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Bol by to skvelý začiatok našich rokovaní,“ zdôraznil.
Trump k vyhláseniu pripojil aj príspevok proizraelského mládežníckeho aktivistu zo Spojených štátov Eyala Yakobyho, podľa ktorého ôsmim ženám hrozí obesenie. Toto tvrdenie, ktoré obsahovalo fotografie osôb, no nie ich mená, sa agentúre AFP nepodarilo overiť.
Americký prezident Donald Trump v utorňajšom rozhovore pre televíziu CNBC vyhlásil, že Spojené štáty majú pred ďalšími rokovaniami s Iránom veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu a Washington nemá dostatok času na predĺženie prímeria. Ak Spojené štáty nedosiahnu dohodu s Iránom, tak podľa Trumpa plánujú pokračovať v útokoch.
