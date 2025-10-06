< sekcia Zahraničie
Trump vyzval Izrael a Hamas na rýchly pokrok v rokovaniach
Oznámil tak len niekoľko minút pred 18.00 h washingtonského času (polnoc SELČ), ktorú v piatok sám stanovil pre Hamas ako čas, do ktorého sa má vyjadriť k ním predloženému mierovému plánu.
Autor TASR
Washington 6. októbra (TASR) — Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval palestínske militantné hnutie Hamas a izraelských vyjednávačov, ktorí sa v Egypte zúčastnia na kľúčových rozhovoroch zameraných na ukončenie vojny v Pásme Gazy, aby „konali rýchlo. Najnovšie rokovania s Hamasom označil za „veľmi pozitívne“, informovala agentúra AFP.
„Tento víkend prebehli veľmi pozitívne rokovania s Hamasom a krajinami z celého sveta (arabskými, moslimskými a všetkými ostatnými) o prepustení rukojemníkov, ukončení vojny v Pásme Gazy, ale čo je dôležitejšie, o dosiahnutí MIERU na Blízkom východe, o ktorý sa už dlho snažíme,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Tieto rozhovory boli podľa Trumpa „veľmi úspešné“ a rýchlo napredujú. „Technické tímy sa opäť stretnú v pondelok v Egypte, aby dopracovali a vyjasnili si posledné detaily. Povedali mi, že prvá fáza by mala byť zavŕšená tento týždeň a všetkých žiadam, aby POSTUPOVALI RÝCHLO,“ uviedol Trump.
Svoj príspevok zverejnil len niekoľko minút pred 18.00 h washingtonského času (polnoc SELČ), ktorú v piatok sám stanovil pre Hamas ako čas, do ktorého sa má vyjadriť k ním predloženému mierovému plánu. Hamas už v ten istý deň oznámil, že akceptuje časti 20-bodového mierového plánu vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci, no o niektorých bodoch chce ešte rokovať.
Nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom o prímerí a odovzdaní rukojemníkov založené na Trumpovom mierovom pláne sa uskutočnia v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch v predvečer druhého výročia útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.
