Trump vyzval Izrael na okamžité zastavenie bombardovania Gazy

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy.

Autor TASR
Gaza 4. októbra (TASR) – Americký prezident Donald Trump v piatok vyzval Izrael, aby okamžite zastavil bombardovanie Pásma Gazy, po tom, čo Hamas oznámil, že príjme niektoré prvky Trumpovho mierového plánu na ukončenie takmer dvojročnej vojny a prepustí všetkých zostávajúcich rukojemníkov, unesených pri útoku zo 7. októbra 2023. TASR správu prevzala od agentúr AP a AFP.

Verím, že sú pripravení na trvalý MIER,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Izrael musí okamžite prestať s bombardovaním Gazy, aby sme mohli bezpečne a rýchlo dostať rukojemníkov von! V tejto chvíli je to príliš nebezpečné. Už prebiehajú rokovania o detailoch, ktoré je potrebné doladiť.

Hamas v sobotu označil výzvu na zastavenie bombardovania Pásma Gazy, ktorú Trump adresoval Izraelu, za „povzbudivú“ a vyjadril pripravenosť okamžite začať rokovania o prepustení rukojemníkov a ukončení vojny.

Vyhlásenia prezidenta Trumpa o okamžitom zastavení izraelských útokov v Pásme Gazy sú povzbudzujúce a Hamas je pripravený okamžite začať rokovania o výmene väzňov, ukončení vojny a stiahnutí (izraelskej) armády z Pásma Gazy,“ uviedol pre AFP hovorca Hamasu.

Už v piatok Hamas uviedol, že akceptuje niektoré časti Trumpovho návrhu, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých zostávajúcich rukojemníkov, no ďalšie body si podľa vyhlásenia vyžadujú ďalšie konzultácie medzi Palestínčanmi.

Trump v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.

Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorú by viedol Trump. Jej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.

Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
