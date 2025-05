Trump vyzval na bezpodmienečné 30-dňové prímerie v bojoch na Ukrajine

Washington 8. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval vo štvrtok na jednomesačné bezpodmienečné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom zdôraznil, že akékoľvek jeho porušenie by bolo trestané sankciami. TASR informuje podľa agentúry AFP.



„Rokovania s Ruskom/Ukrajinou pokračujú. USA vyzývajú na, ideálne, 30-dňové bezpodmienečné prímerie,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social krátko po svojom telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



„Ak prímerie nebude rešpektované, USA a ich partneri uvalia ďalšie sankcie,“ dodal Trump. Ako podotkol, „obe krajiny budú zodpovedné za rešpektovanie posvätnosti týchto priamych rokovaní“ s cieľom zastaviť konflikt, ktorý sa začal po tom, čo Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu, cituje AFP.



Americký prezident zároveň vyhlásil, že chce, aby akékoľvek prímerie viedlo k „trvalému mieru“. „Všetko sa dá urobiť veľmi rýchlo a budem k dispozícii hneď, ako budú potrebné moje služby,“ dodal.



Trump začal vo februári rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v snahe ukončiť vojnu, ktorej koniec predtým sľuboval do 24 hodín od nástupu na post prezidenta v rámci druhého funkčného obdobia.



Následne však začal prejavovať rastúcu netrpezlivosť - najprv so Zelenským a nedávno aj s Putinom, keď boje neutíchali, pripomína AFP.



Trump i ďalší vysokopostavení americkí predstavitelia v posledných týždňoch zintenzívnili varovania, že Washington je pripravený vzdať sa svojej úlohy sprostredkovateľa v prípade, že v rokovaniach čoskoro nedôjde k pokroku.



Trump však vo štvrtkovom telefonáte s novým nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom uviedol, že „ako prezident sa budem spolu s Európanmi naďalej zasadzovať za trvalý mier medzi Ruskom a Ukrajinou“, cituje denník Bild.