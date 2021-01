Trump vyzval na národnú jednotu, impeachment nezmienil

Washington 14. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump v krátkom videu vyzval Američanov, aby boli "jednotní" a vyhli sa násiliu. Ide o prvé video, ktoré Trump zverejnil po tom, čo členovia Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu popoludní miestneho času schválili návrh na ústavnú žalobu (impeachmentu) voči jeho osobe za "podnecovanie povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. Informovali o tom v noci na štvrtok agentúry AFP a AP.



"Jednoznačne odsudzujem násilie, ktorého sme minulý týždeň boli svedkami... Násilie a vandalizmus u nás nemajú absolútne žiadne miesto, ani v našom hnutí. Davové násilie ide proti všetkému, v čo verím, a proti všetkému, za čím stojí naše hnutie," povedal Trump vo svojom videopríspevku. Vyzval "všetkých Američanov", aby sa upokojili a boli jednotní.



Dodal, že tí, ktorí sa minulý týždeň zapojili do útokov, budú postavení pred súd. O impeachmente sa nezmienil.



Stúpenci dosluhujúceho republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Joea Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane jedného policajta. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.



Samotný Trump popiera, že by bol nabádal svojich stúpencov na násilnosti.