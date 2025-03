Trump vyzval na odvolanie federálneho okresného sudcu

Washington 18. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval v utorok na odvolanie federálneho okresného sudcu, ktorý nariadil pozastavenie deportačných letov údajných členov venezuelského gangu. Sudca Najvyššieho súdu John Roberts za to Trumpa verejne kritizoval, informovala agentúra AFP. Dodala, že ide o eskaláciu Trumpovho konfliktu so súdnictvom v USA, píše TASR.



Roberts vo svojom vyhlásení upozornil, že už viac ako dve storočia platí, že odvolanie sudcu "nie je vhodnou reakciou na nesúhlas týkajúci sa súdneho rozhodnutia". Dodal, že na tento účel existuje "riadny odvolací proces".



Robertsova kritika na adresu prezidenta prišla krátko po tom, ako Trump vyzval na odvolanie federálneho sudcu, ktorý nariadil pozastavenie deportačných letov údajných nelegálnych migrantov. Trump na svojej sieti Truth Social označil daného sudcu i mnohých jemu podobných, pred ktorých bol nútený on sám predstúpiť, za "krivoprísažných".



Sťažnosti Trumpa sú v tomto prípade namierené na federálneho okresného sudcu Jamesa Boasberga, ktorý cez víkend nariadil pozastavenie deportačných letov do Salvádoru, kam z USA odvážali údajných členov venezuelského gangu Tren de Aragua.



Biely dom sa v prípade týchto deportácií odvolal na málo používaný zákon o cudzích nepriateľoch z roku 1798. Nezverejnil pritom žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že deportovaní boli členmi gangov alebo boli v USA nelegálne.



Boasberg v pondelok zvolal na súde híring, aby zistil, či Biely dom úmyselne ignoroval jeho rozhodnutia, keď tieto lety uskutočňoval aj naďalej. V tejto kauze nepadlo žiadne rozhodnutie.



Právnici ministerstva spravodlivosti na híringu upozornili, že v čase, keď Boasberg vydal písomný zákaz na deportácie, Spojené štáty opustilo už viac ako 200 venezuelských migrantov. Tvrdili, že Boasberg v prípade nemal súdnu právomoc, keďže lietadlá už opustili vzdušný priestor USA. Boasberga kritizoval aj minister zahraničných vecí Marco Rubio.



Federálne okresné súdy, ktoré zablokovali niektoré Trumpove výkonné opatrenia, sú opakovane terčom kritiky Bielemu domu. Teraz sa však stalo prvý raz, čo na odvolanie sudcu vyzval priamo Trump.



Federálnych sudcov v USA vymenúva prezident na doživotie. Z funkcie môžu byť odvolaní jedine v prípade, že ich Snemovňa reprezentantov i Senát obvinia zo závažných trestných činov.



Impeachment federálnych sudcov je v USA mimoriadne ojedinelý. Naposledy bol sudca z funkcie Kongresom odvolaný v roku 2010.



Podľa AFP Trumpove snahy o kumuláciu moci v exekutíve vyvolávajú čoraz väčšie obavy, že bude otvorene vzdorovať justícii a vyvolá tak ústavnú krízu. Pred nebezpečenstvom možného ignorovania súdnych rozhodnutí varoval sudca Roberts už v decembri 2024, mesiac po Trumpovom volebnom víťazstve.