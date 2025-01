Trump vyzval Putina na dohodu o Ukrajine, Rusku pohrozil sankciami

Washington 22. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu na sociálnej sieti Truth Social vyzval svojho ruského náprotivka Vladimira Putina, aby čo najskôr pristúpil na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. V opačnom prípade Spojené štáty podľa Trumpa uvalia "vysoké dane, clá a sankcie" na všetko, čo im a ďalším krajinám Rusko predáva. Informuje o tom TASR.



"Nechcem ublížiť Rusku. Rusov mám rád a s prezidentom Putinom som mal vždy veľmi dobré vzťahy... Nikdy nesmieme zabudnúť, že Rusko nám pomohlo vyhrať druhú svetovú vojnu, pričom stratilo takmer 60 miliónov životov," napísal v príspevku Trump.



V tejto súvislosti ďalej povedal, že sa chystá do Ruska, ktorého ekonomika podľa neho zlyháva. Putina zároveň požiadal o "láskavosť". "Urovnajte to a zastavte túto smiešnu vojnu! BUDE TO LEN HORŠIE," zdôraznil staronový americký prezident.



Taktiež zopakoval svoje tvrdenie, že keby bol počas predchádzajúceho volebného obdobia prezidentom on, a nie Joe Biden, k vojne na Ukrajine by vôbec nebolo došlo.



"Môžeme to urobiť jednoducho alebo ťažko - a ten jednoduchý spôsob je vždy lepší. Je čas DOSIAHNUŤ DOHODU. ŽIADNE ĎALŠIE ŽIVOTY BY UŽ NEMALI BYŤ STRATENÉ!!!" zdôraznil Trump.



V pondelok po inaugurácii hovoril o tom, že Putin "ničí Rusko" tým, že sa stále nedohodol o ukončení vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je podľa Trumpa ochotný dohodnúť sa.



Trump v kampani pred prezidentskými voľbami niekoľkokrát vyhlásil, že dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahne hneď v prvý deň svojho nástupu do funkcie, ak nie skôr - čo sa napokon nestalo.



Koncom októbra urobil nenápadný posun v rétorike a začal hovoriť, že vojnu dokáže vyriešiť "veľmi rýchlo". Po zvolení to ešte viac zmiernil a hovorí, že konflikt jednoducho "vyrieši". Konkrétny plán zatiaľ nenaznačil.



Trumpovi poradcovia, na ktorých sa obrátila agentúra Reuters, však napriek jeho predchádzajúcim sľubom o rýchlom ukončení vojny na Ukrajine teraz pripúšťajú, že to potrvá niekoľko mesiacov, ak nie dlhšie.