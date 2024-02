Trump žiada odmietnutie dohody o návrhu imigračného zákona

Washington 5. februára (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v pondelok naliehal na kolegov z Republikánskej strany, aby odmietli dohodu v Senáte, ktorá predpokladá zavedenie prísnejších opatrení na hraniciach výmenou za pomoc pre Ukrajinu vo výške 60 miliárd dolárov.



"Nebuďte hlúpi! Potrebujeme samostatný zákon o ochrane hraníc a prisťahovalectve. Nemal by byť žiadnym spôsobom, v žiadnej forme ani podobe viazaný na zahraničnú pomoc!" citovala agentúra AFP Trumpovo vyhlásenie.



Senát USA už niekoľko mesiacov rokuje o dohode týkajúcej sa boja proti nelegálnej migrácii na hraniciach s Mexikom. Republikáni trvajú na posilnení ochrany hraníc výmenou za schválenie žiadosti Bieleho domu o ďalšiu pomoc pre Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov.



Americký prezident Joe Biden v nedeľu uviedol, že Senátom predstavenú dohodu, ktorá zahŕňa jeden z najprísnejších imigračných návrhov zákonov za posledné desaťročia, podporuje a vyzval Kongres USA, aby návrh zákona urýchlene schválil.



Dohoda je pre Biely najlepšou možnosťou, ako poskytnúť Ukrajine ďalšiu pomoc v čase prebiehajúcej ruskej invázie, vysvetľuje AP. Pokračujúca podpora pre Kyjev je jedným z hlavných cieľov zahraničnej politiky Bidenovej administratívy.



Kongres USA by schválením zákona uvoľnil aj finančné prostriedky pre Izrael, ktorý od októbra bojuje proti militantnému hnutiu Hamas.



Vyhliadky na schválenie návrhu zákona sú zatiaľ nejasné - demokrati majú v Senáte tesnú väčšinu, nie však v Snemovni reprezentantov, v ktorej majú prevahu republikáni, pripomína AFP.



Trump, ktorý vedie v súboji o nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb, zároveň čelí obvineniam z viacerých trestných činov vrátane snahy o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020 a neoprávneného uchovávania prísne tajných dokumentov vo svojom sídle na Floride.