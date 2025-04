Trump vyzval Rusko, aby prestalo útočiť a uzavrelo mierovú dohodu

Bedminster 28. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že chce, aby ruský prezident Vladimir Putin „prestal strieľať“ vo vojne na Ukrajine a podpísal mierovú dohodu. Deň po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským tiež uviedol, že je podľa neho pripravený vzdať sa Krymu, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.



Trump označil svoj rozhovor vo Zelenským za „dobré stretnutie“ s tým, že teraz sa uvidí, čo sa stane ďalej. Obaja sa nakrátko zišli v sobotu v Ríme pred pohrebom pápeža Františka.



Na otázku, či je ukrajinský prezident pripravený vzdať sa Krymského polostrova, ktorý Rusko obsadilo v roku 2014, Trump odpovedal: „Myslím si, že áno.“ Išlo by o postoj v priamom rozpore s vyjadreniami Zelenského, pripomína AFP. Šéf Bieleho domu doplnil, že Zelenskyj je podľa neho pokojnejší, chápe celkovú situáciu a chce sa dohodnúť.



Trump novinárom v New Jersey tiež povedal, že je sklamaný z pokračujúcich ruských útokov na Ukrajine. „Chcem, aby prestal strieľať, sadol si a podpísal dohodu,“ vyhlásil o Putinovi. Po stretnutí so Zelenským Trump kritizoval ruského lídra s tým, že nie je dôvod, aby Rusko odpaľovalo rakety na civilné oblasti.