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Trump vyzval štáty NATO, aby čo najskôr dávali na obranu 5 percent HDP
Väčšina štátov podľa Trumpa s päťpercentným záväzkom súhlasila.
Autor TASR
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Ankara 8. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump na záver summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare vyzval spojencov, aby urýchlili svoje plány na dosiahnutie požadovaného cieľa vynakladať na obranu päť percent hrubého domáceho produktu (HDP). Niektoré krajiny NATO podľa neho už teraz robia veľký pokrok. Tohtoročný summit bol veľmi úspešný, na rokovaniach panovala jednota a láska, vyhlásil. Informuje o tom TASR.
„Je tu veľký rozdiel. Niektorí na tú výzvu skutočne reagovali, iní zase prechádzajú veľkými zmenami a na tú výzvu ešte zareagujú. Myslím si, že môžem povedať, že vo všetkých prípadoch na tú výzvu zareagujú,“ povedal šéf Bieleho domu na tlačovej konferencii s odkazom na záväzok, ktorý po jeho tlaku prijali spojenecké krajiny na vlaňajšom summite v Haagu.
Väčšina štátov podľa Trumpa s päťpercentným záväzkom súhlasila. „Je ich zopár, ktoré to ešte neurobili, ale mám pocit, že to urobia, a to čoskoro,“ uviedol.
Spojené štáty podľa Trumpa plánujú rýchlo zvýšiť výrobu obranného vybavenia, aby vyhoveli aj prípadnému dopytu európskych krajín, ktoré medzičasom posilňujú vlastné obranu a bezpečnosť. „Chcú americkú techniku, lebo funguje lepšie,“ uviedol.
Prezident USA podľa stanice CNN ďalej povedal, že mu lídri na stretnutiach vyjadrili uznanie za jeho snahu o zvýšenie výdavkov na obranu. „Páči sa im, čo robím,“ uviedol. „Povedali: ‚Pane, máme vás radi.‘ To hovoria dospelí ľudia, no nie je to milé?“ tvrdil.
Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom „odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu“ zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.
Členské európske štáty NATO a Kanada podľa záverečného vyhlásenia preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu v rámci Aliancie, a to „v spolupráci s USA“.
„Je tu veľký rozdiel. Niektorí na tú výzvu skutočne reagovali, iní zase prechádzajú veľkými zmenami a na tú výzvu ešte zareagujú. Myslím si, že môžem povedať, že vo všetkých prípadoch na tú výzvu zareagujú,“ povedal šéf Bieleho domu na tlačovej konferencii s odkazom na záväzok, ktorý po jeho tlaku prijali spojenecké krajiny na vlaňajšom summite v Haagu.
Väčšina štátov podľa Trumpa s päťpercentným záväzkom súhlasila. „Je ich zopár, ktoré to ešte neurobili, ale mám pocit, že to urobia, a to čoskoro,“ uviedol.
Spojené štáty podľa Trumpa plánujú rýchlo zvýšiť výrobu obranného vybavenia, aby vyhoveli aj prípadnému dopytu európskych krajín, ktoré medzičasom posilňujú vlastné obranu a bezpečnosť. „Chcú americkú techniku, lebo funguje lepšie,“ uviedol.
Prezident USA podľa stanice CNN ďalej povedal, že mu lídri na stretnutiach vyjadrili uznanie za jeho snahu o zvýšenie výdavkov na obranu. „Páči sa im, čo robím,“ uviedol. „Povedali: ‚Pane, máme vás radi.‘ To hovoria dospelí ľudia, no nie je to milé?“ tvrdil.
Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom „odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu“ zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.
Členské európske štáty NATO a Kanada podľa záverečného vyhlásenia preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu v rámci Aliancie, a to „v spolupráci s USA“.