Trump vyzval svojich stúpencov, aby sa vyhli ďalším násilnostiam

Washington 13. januára (TASR) – Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval svojich stúpencov, aby zachovali pokoj a nedopustili sa ďalších násilností. Stalo sa tak v čase, keď Snemovňa reprezentantov rokuje o podaní ústavnej žaloby voči Trumpovi pre obvinenia z podnecovania povstania v súvislosti s nepokojmi v Kapitole. Informovala o tom agentúra AFP.



„Vzhľadom na správy o ďalších demonštráciách vyzývam k tomu, že nemôže dôjsť k žiadnemu násiliu, žiadnemu porušeniu zákona a žiadnemu vandalizmu akéhokoľvek druhu. To nie je to, za čím stojím ja, ani za čím stojí Amerika," uviedol Trump vo vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. „Vyzývam všetkých Američanov, aby pomohli zmierniť napätie a upokojiť vášne. Ďakujem vám," dodal.



Prezident podľa stanice CNN vyhlásenie podal po tom, čo v poradí už šiesty republikán v Snemovni reprezentantov avizoval, že zahlasuje za jeho impeachment. Trumpa k tomuto kroku vyzývali mnohí jeho spolupracovníci i zákonodarcovia, ako napríklad líder republikánov v Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy, ktorý podľa CNN navrhoval vyhlásenie s podobným znením.



McCarthy v stredu povedal, že Trump nesie zodpovednosť za vyvolanie vzbury v Kapitole minulú stredu, avšak impeachment považuje za nevhodný. „Verím, že ústavná žaloba na prezidenta v tak krátkom čase by bolo chybou," citovala McCarthyho agentúra AFP. Viedlo by to podľa neho totiž k ďalšiemu rozdeleniu tejto krajiny, uviedol.



Kongres by mal podľa neho prijať rezolúciu odsudzujúcu Trumpa za podnietenie nepokojov a porušenie prezidentskej prísahy, ktorá je verejným, ale najmä symbolickým krokom.



Trump podľa zdroja zo CNN sledoval prebiehajúcu debatu o podaní ústavnej žaloby zo Západného krídla Bieleho domu.