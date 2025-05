Trump vyzval sýrskeho prezidenta, aby normalizoval vzťahy s Izraelom

Rijád 14. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump na stredajšom rokovaní v Saudskej Arábii vyzval dočasného prezidenta Sýrie Ahmada Šaru, aby prevzal zodpovednosť za sýrske väznice, v ktorých sú väznení bojovníci teroristickej organizácie Islamský štát (IS), deportoval z krajiny „palestínskych teroristov“ a normalizoval vzťahy s Izraelom. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Trump sa so Šarom stretol popri schôdzke s predstaviteľmi štátov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Zúčastnil sa na ňom aj saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán a telefonicky sa pripojil aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Prezident USA v utorok oznámil, že zruší sankcie uvalené na Sýriu, aby dal krajine pod novým vedením „šancu na úspech“. Spojené štáty ich uvalili v čase vlády prezidenta Bašára Asada, ktorého vlani v decembri zvrhli islamistickí povstalci pod vedením Šaru.



Nového sýrskeho lídra však Trump na stretnutí vyzval, aby „podpísal Abrahámovské dohody s Izraelom“ o normalizácii vzťahov. V uplynulých rokoch ich uzavrelo niekoľko arabských štátov.



Nová izraelská vláda po páde Bašára Asada uskutočnila viacero náletov zameraných na sýrske vojenské ciele. Obsadila tiež ďalšie sýrske územie ako nárazníkovú zónu pred Golanskými výšinami. Toto strategické sýrske územie Izrael okupuje od Šesťdňovej vojny v roku 1967.



Trump tiež od Šaru požaduje, aby nové sýrske orgány prevzali kontrolu nad väznicami, v ktorých sú zajatí teroristi z IS. Nachádzajú sa najmä na severovýchode krajiny a kontrolujú ich prevažne kurdské milície.