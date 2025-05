Trump vyzýva preveriť účasť celebrít v kampani Kamaly Harrisovej

Washington 19. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje spustiť „veľké vyšetrovanie“, ktorým by sa preverilo zapojenie celebrít do kampane jeho demokratickej protikandidátky Kamaly Harrisovej pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Dôvodom vyšetrovania je podozrenie, že Harrisovej tím týmto známym ľuďom za ich podporu platil. V pondelok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



„Kandidáti nemajú povolené platiť za PODPORU, čo Kamala urobila pod zámienkou, že platí za zábavný program,“ upozornil Trump na svojej platforme Truth Social a avizoval veľké vyšetrovanie tejto záležitosti.



Harrisová sa počas svojej kampane snažila využiť popularitu celebrít ako Beyoncé či Oprah Winfreyová, ktorá svoju následnú „miliónovú“ odmenu od tímu Harrisovej zdôvodnila krytím nákladov spojených s moderovaním jej predvolebných zhromaždení.



Údajný desaťmiliónový honorár pre speváčku Beyoncé za vystúpenie na jednom z Harrisovej predvolebných mítingov jej tím poprel.



V oficiálnych finančných výkazoch týkajúcich sa kampane Harrisovej sa objavila len jedna položka súvisiaca s podporou umelcov – príspevok vo výške 75 dolárov pre nemenovanú environmentálnu organizáciu.



Trump, ktorý voľby v roku 2024 presvedčivo vyhral, mal počas kampane len málo podporovateľov zo sféry zábavného priemyslu. Opieral sa skôr o známych influencerov – prevažne mužov –, ako je napríklad moderátor podcastov Joe Rogan.



Trump v pondelok napadol Harrisovú aj za údajné platené angažovanie rockera Brucea Springsteena počas kampane v štáte Georgia. Jeho celkový výkon na mítingu Trump označil za slabý a položil otázku, prečo si zaň vôbec dal zaplatiť, keď je takým veľkým fanúšikom demokratov.



Nejde o Trumpov prvý útok na Springsteena – Trump ho ostro kritizoval aj minulý týždeň, a to za výroky na koncerte v Británii, kde hudobník označil súčasnú americkú vládu za „skorumpovanú, neschopnú a vlastizradnú“. Trump reagoval výrokom, že Springsteen je ako hudobník „veľmi preceňovaný“.



Vyjadrenia Donalda Trumpa o Kamale Harrisovej prichádzajú po napätých prezidentských voľbách v USA v roku 2024, v ktorých Harrisová kandidovala za Demokratickú stranu ako náhradníčka Joea Bidena – ten sa z kampane stiahol pre nízku podporu a špekulácie o svojom zlom zdravotnom stave.



Harrisová, bývalá viceprezidentka USA, mala za cieľ mobilizovať mladších voličov a ženy, čo viedlo k silnému zapojeniu celebrít do kampane. Trumpovi voliči ľudí zo šoubiznisu vnímajú skôr ako „elity z Hollywoodu“, ktoré sú odtrhnuté od reality a života bežných Američanov.