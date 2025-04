Trump vyzýva preveriť výsledky „falošných“ prieskumov

Washington 28. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok skritizoval „falošné prieskumy verejnej mienky“, ktoré sa objavili necelých 100 dní po jeho návrate do Bieleho domu a podľa ktorých má jeho politika klesajúcu podporu Američanov.



Prieskum denníka Washington Post a televízie ABC News z minulého týždňa odhalil, že Trumpov doterajší pracovný výkon schvaľuje iba 39 percent Američanov. Denník New York Times vo svojom prieskume zistil podporu na úrovni 42 percent. Podľa denníka The Post Trumpovo konanie „dôrazne neschvaľuje“ viac než 40 percent Američanov.



Trump však v pondelok prieskumy New York Times a ABC/Washington Post označil za falošné a pochádzajúce od falošných organizácií, pričom na svoju obranu citoval Johna McLaughlina, ktorý je podľa neho jedným z najuznávanejších ľudí v tomto odvetví.



McLaughlin je blízkym podporovateľom prezidenta a republikánskym výskumníkom, ktorý neustále zverejňuje výsledky prieskumov priaznivé pre Trumpa.



Prezident, ktorý mainstreamovú tlač dlhodobo vníma ako svojho nepriateľa, obvinil analytikov v oblasti skúmania verejnej mienky a spravodajské organizácie, že sa u nich prejavuje „syndróm vyšinutosti z Trumpa“ (Trump Derangement Syndrome/TDS).



Ide o je pejoratívny termín používaný na opis negatívnych reakcií na amerického prezidenta, ktoré sú vnímané ako iracionálne a málo berúce ohľad na Trumpove skutočné politické postoje. Tento termín používajú najmä Trumpovi podporovatelia na zdiskreditovanie kritiky voči nemu, ako spôsob preformátovania diskusie tým, že naznačujú, že jeho oponenti nie sú schopní správne vnímať svet. TDS sa zvykne používať aj na opis Trumpových podporovateľov a ich neochvejnej podpory.



Agentúra AFP s odvolaním sa na analytický inštitút Pew Research Center pripomenula, že s výnimkou Billa Clintona a teraz aj Trumpa konanie amerických prezidentov od čias republikána Ronalda Reagana po prvých 100 dňoch malo vždy mieru schválenia presahujúcu 50 percent.



Trump vstúpil do svojho druhého funkčného obdobia s veľkým entuziazmom: okliešťuje vládne agentúry, rozpútal obchodné vojny s priateľmi aj nepriateľmi a postavil sa súdnictvu, pretože chce razantne zasiahnuť voči nelegálnemu prisťahovalectvu.



AFP konštatuje, že prieskumy verejnej mienky odrážajú rastúcu nedôveru v ekonomickú politiku Bieleho domu. Pesimistické nálady sa však zjavne zatiaľ nedostali k jadru Trumpových podporovateľov, ktorých obdiv k prezidentovi zostáva zväčša silný - v dobrom aj zlom.



Prieskumy verejnej mienky poukázali na to, že terajšie nízke hodnotenia Trumpa, ktorý spoločnosť vždy rozdeľoval a „hral na seba“, je v podstate rovnaké ako v roku 2017, v rovnakom čase jeho prvého funkčného obdobia na poste prezidenta USA.



V súčasnej politicky „hyperrozdelenej“ Amerike zvyšovanie ciel podporuje 70 percent republikánskych voličov a nezávislých voličov blízkych republikánom, zatiaľ čo proti nej je 90 percent voličov Demokratickej strany, vyplýva z analýz Pew Research Center citovaných agentúrou AFP.