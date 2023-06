Trump: Vzbura vagnerovcov Putina trochu oslabila

Washington 30. júna (TASR) - Ruského prezidenta Vladimira Putina víkendová vzbura žoldnierov z Vagnerovej skupiny "trochu oslabila", myslí si bývalý americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa piatkových správ agentúry Reuters a televízie CNN.



"Môžete povedať, že (Putin) je tam stále. Je silný, no určite bol, povedal by som, trochu oslabený, aspoň v mysliach mnohých ľudí," uviedol Trump v štvrtkovom rozhovore pre Reuters.



Šéfa Kremľa povstanie zakladateľa vagnerovcov Jevgenija Prigožina síce oslabilo, no ak by Putin nebol pri moci podľa Trumpa nevedno, aká by bola alternatíva. "Môže to byť lepšie, no aj oveľa horšie," uviedol americký exprezident.



Ohľadom obvinení, ktoré proti Putinovi v marci vzniesol Medzinárodný trestný súd (ICC), Trump uviedol, že o osude ruského prezidenta by sa malo rozhodnúť až po vojne. "Pretože ak teraz vytiahnete túto tému, nikdy nedosiahnete mier, nikdy nedosiahnutie urovnanie," povedal.



V súvislosti s konfliktom na Ukrajine Trump uviedol, že Kyjev sa možno bude musieť vzdať nejakého územia v prospech Ruska, aby sa vojna skončila. Všetko však bude podľa neho "podliehať rokovaniam". "Potrebujete správneho sprostredkovateľa alebo vyjednávača a toho teraz nemáme," povedal Trump.



Zároveň však uznal, že Ukrajinci si urputnou obranou svojej vlasti získalí isté zásluhy.



Trump v minulosti viackrát Putina chválil. Mesiac po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu o ňom vyhlasoval, že je múdry. "Ten najmúdrejší sa dostane na vrchol".



CNN si tiež všíma, že Trump v máji neuviedol, či si myslí, že by Rusko malo vo vojne na Ukrajine zvíťaziť. Namiesto toho povedal, že chce, aby všetci prestali umierať. Tie isté slová zopakoval aj v štvrtkovom rozhovore pre Reuters.