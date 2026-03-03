< sekcia Zahraničie
Trump: Vzťahy medzi USA a Britániou už nie sú také, aké boli kedysi
Autor TASR
Londýn/Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorkovom rozhovore pre britský denník The Sun povedal, že vzťahy medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom už nie sú také, ako bývali. Takýto vývoj je podľa neho „smutné vidieť“, informuje TASR na základe agentúr AFP a Reuters.
Trump reagoval predovšetkým na rozhodnutie britského premiéra Keira Starmera, ktorý USA spočiatku odmietol poskytnúť vojenskú podporu v súvislosti s útokom na Irán, vysvetľuje Reuters.
„Boli to najpevnejšie vzťahy zo všetkých. A teraz máme veľmi silné vzťahy s inými krajinami v Európe,“ konštatoval Trump s odkazom na Francúzsko a Nemecko.
Starmer „nebol nápomocný“. „Nikdy som si nemyslel, že to uvidím. Nikdy som si nemyslel, že to uvidím zo strany Spojeného kráľovstva. Milujeme Spojené kráľovstvo,“ vyhlásil Trump. Uviedol, že USA Britániu na vedenie vojny na Blízkom východe nepotrebujú, ale Starmer podľa jeho slov mal pomôcť.
Reuters dodáva, že britský premiér v nedeľu večer oznámil, že povolí USA využívať britské vojenské základne na obranné útoky. „Prezident Trump vyjadril nesúhlas s naším rozhodnutím nezapájať sa do počiatočných útokov, ale je mojou povinnosťou posúdiť, čo je v národnom záujme Británie. To som urobil a stojím si za tým,“ vyhlásil Starmer v pondelok v parlamente.
Britský minister pre medzivládne vzťahy Spojeného kráľovstva Darren Jones v reakcii na najnovšie Trumpove vyjadrenia pre Times Radio povedal, že vzťahy medzi USA a Spojeným kráľovstvom zostávajú kľúčové. Dodal však, že Londýn si vzal ponaučenie zo svojej účasti v irackom konflikte v roku 2003.
Britský minister pre medzivládne vzťahy Spojeného kráľovstva Darren Jones v reakcii na najnovšie Trumpove vyjadrenia pre Times Radio povedal, že vzťahy medzi USA a Spojeným kráľovstvom zostávajú kľúčové. Dodal však, že Londýn si vzal ponaučenie zo svojej účasti v irackom konflikte v roku 2003.