Trump: Vzťahy s Izraelom chcú znormalizovať ďalšie arabské krajiny

Washington 23. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že svoje vzťahy s Izraelom chce znormalizovať ešte minimálne ďalších päť arabských krajín. Trump to vyhlásil bezprostredne po tom, ako oznámil, že k normalizácii vzťahov so židovským štátom sa rozhodol pristúpiť Sudán, informovala agentúra AFP.



"Máme tu prinajmenšom ďalších päť, ktoré sa chcú pridať," povedal Trump novinárom v Bielom dome v spojitosti s trojstranným telefonickým rozhovorom, ktorý absolvoval s premiérmi Sudánu a Izraela.



Trump zároveň vyjadril očakávanie, že vzťahy s Izraelom normalizuje aj Saudská Arábia, jeden z kľúčových hráčov v oblasti Blízkeho východu.



Prezident Trump tesne predtým oznámil, že Sudán sa rozhodol normalizovať svoje vzťahy s Izraelom.



K oznámeniu došlo po tom, ako americký prezident oficiálne informoval americký Kongres, že chce vyradiť Sudán z amerického zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Proces vyradenia má tak teraz v rukách Kongres, ktorý musí podniknúť príslušné legislatívne kroky.



Plánovanú normalizáciu vzťahov Izraela a Sudánu následne potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanjahu a informovali o nej aj sudánske štátne médiá.



Sudán je v poradí piatou prevažne arabskou krajinou, ktorá sa rozhodla nadviazať oficiálne vzťahy s Izraelom. V septembri tak urobili SAE a Bahrajn, pričom dávnejšie v minulosti k takýmto dohodám pristúpili Egypt (v roku 1979) a Jordánsko (v roku 1994).



Aj historické dohody Izraela so SAE a Bahrajnom sprostredkovali Spojené štáty. Dosiahnutie týchto "mierových dohôd" oznámil taktiež práve Trump (so SAE 13. augusta a s Bahrajnom 11. septembra), ktorý považuje dohodu so SAE za svoj veľký diplomatický úspech pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA.