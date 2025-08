Trump: Witkoff by tento týždeň mohol vycestovať do Ruska

Washington 4. augusta (TASR) - Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff by tento týždeň mohol vycestovať do Ruska, potvrdil v noci na pondelok SELČ šéf Bieleho domu Donald Trump. Návšteva by sa podľa neho mohla uskutočniť v stredu alebo vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump minulý utorok oznámil, že dáva Rusku desať dní na ukončenie konfliktu na Ukrajine. Túto lehotu pôvodne stanovil na 50 dní, neskôr ju však skrátil. Nový termín uplynie 8. augusta. V prípade, že Rusko lehotu nedodrží, Trump pohrozil uvalením 100-percentného cla na obchodných partnerov Moskvy.



Witkoff sa podľa prezidenta USA momentálne sústreďuje na otázky týkajúce sa Pásma Gazy, ale stále môže vycestovať do Ruska, ktoré pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo susednú Ukrajinu.



„Myslím, že budúci týždeň, v stredu alebo vo štvrtok (6. a 7. augusta), možno pôjde do Ruska. Radi by ho videli. Požiadali ho o stretnutie. Uvidíme, čo sa stane,“ povedal Trump v nedeľu miestneho času novinárom. O Witkoffovej ceste do Ruska sa prvýkrát zmienil minulý štvrtok po masívnom útoku na Kyjev, keď ruské ostreľovanie označil za nechutné.



Na otázku, čo bude nasledovať, ak Rusko do požadovaného dátumu nepristúpi na prímerie alebo vojnu neukončí, Trump odpovedal, že uvalí sankcie.



„No, budú sankcie, ale zdá sa, že (Rusi) sú celkom dobrí v ich obchádzaní. Viete, sú to prefíkaní ľudia,“ vyhlásil americký prezident. Moskva sa opatreniam podľa neho môže vyhnúť pristúpením na „dohodu, vďaka ktorej ľudia prestanú umierať“.



Trump okrem toho oznámil, že dve jadrové ponorky, ktoré pre „provokatívne vyjadrenia“ podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva nechal presunúť bližšie k Rusku, sú už „v regióne“. Nespresnil, či mal na mysli jadrové ponorky alebo ponorky s jadrovými zbraňami. Nešpecifikoval ani miesta ich vyslania, ktoré americká armáda zvyčajne drží v tajnosti.



Rusko napriek tlaku zo strany Spojených štátov podľa AFP pokračuje vo svojej invázii na Ukrajinu. Šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorý výzvy na prímerie odmieta, v piatok vyhlásil, že má záujem o mier, ale že jeho požiadavky na ukončenie vojny zostávajú nezmenené. Medzi ne patrí, aby sa Ukrajina vzdala svojho územia aj ambícií vstúpiť do NATO.