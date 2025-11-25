< sekcia Zahraničie
Trump: Witkoff sa v Moskve stretne s Putinom
Zároveň dodal, že tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Daniel Driscoll sa paralelne stretne s ukrajinskou stranou.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že vyšle svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Moskvy, aby vyriešili niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V nádeji na finalizáciu tohto mierového plánu som poveril svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa, aby sa stretol s prezidentom Putinom v Moskve,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Dodal, že „zostáva už len niekoľko bodov, v ktorých sa nezhodujeme“.
„Budem informovaný o dosiahnutom pokroku spolu s viceprezidentom J.D. Vanceom, ministrom vojny Petom Hegsethom a šéfkou kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovou,“ napísal Trump.
Americký prezident vyjadril nádej, že sa sám čoskoro stretne s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským - „ale IBA vtedy, keď bude dohoda o ukončení tejto vojny FINÁLNA alebo v jej záverečnej fáze“.
