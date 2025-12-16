< sekcia Zahraničie
Trump za menej ako rok podpísal viac výnosov ako za celý svoj mandát
Nariadenia sa podľa analýzy agentúry AFP týkali širokej škály oblastí od ciel, umelej inteligencie, boja s woke agendou až po architektonický štýl federálnych budov.
Autor TASR
Paríž 16. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal tento rok svojím obľúbeným čiernym perom už 221 výkonných nariadení. To je viac prezidentských výnosov, ako podpísal počas celého svojho prvého funkčného obdobia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Nariadenia sa podľa analýzy agentúry AFP týkali širokej škály oblastí od ciel, umelej inteligencie, boja s woke agendou až po architektonický štýl federálnych budov. Trump sa do Bieleho domu vrátil 20. januára tohto roku.
Prezidentské výnosy sú v Spojených štátoch právne záväzné bez odobrenia Kongresom. Trumpovým 221. nariadením bolo to pondelňajšie o klasifikácii fentanylu ako zbrane hromadného ničenia.
Traja Trumpovi predchodcovia - Joe Biden, Barack Obama a George Walker Bush - podpisovali v priemere 30 až 40 nariadení ročne. Jediný prezident, ktorý výnosy podpisoval v podobnom tempe bol Franklin Delano Roosevelt. Počas svojich štyroch mandátov medzi rokmi 1933 a 1945 podpísal takmer 4000 dekrétov, to však bolo v kontexte Veľkej hospodárskej krízy a druhej svetovej vojny.
Trumpove tempo podpisovania nariadení sa začiatkom októbra pribrzdilo a do decembra ich podpísal len niekoľko desiatok. Medzi januárom a koncom apríla to však bolo mesačne 30 a viac.
Z analýzy AFP vyplýva, že väčšina (takmer 60 percent) sa týka domácej agendy a menej ako 10 percent tej zahraničnej. Zvyšok nie je možné jednoznačne zaradiť. Dominujú najmä sociálne veci, kultúra, občianske práva, vzdelávanie a zdravotníctvo. Tvoria zhruba 30 percent všetkých výnosov, čím predbehli napríklad obchod, hospodárstvo alebo investície.
