Trump za ministra zdravotníctva nominoval R. F. Kennedyho mladšieho

Washington 14. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že do funkcie ministra zdravotníctva a ľudských zdrojov USA nominoval Roberta F. Kennedyho mladšieho, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Environmentálny aktivista a zástanca konšpiračných teórií Kennedy podľa Reuters šíril dezinformácie ohľadne vakcín a v tohtoročných amerických prezidentských voľbách sa uchádzal o zvolenie ako nezávislý kandidát až do augusta, keď sa kandidatúry vzdal v prospech Trumpa - výmenou sa post v budúcej republikánskej administratíve.



"Američania boli príliš dlho drvení priemyselným potravinovým komplexom a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sa zapájali do klamstva a dezinformácií, pokiaľ ide o verejné zdravie," napísal Trump na svojej platforme Truth Social pri oznámení nominácie.



Ministerstvo zdravotníctva USA dohliada na americkú Správu potravín a liečiv (FDA), Centrá pre prevenciu a kontrolu chorôb, Národný inštitút zdravia i rozsiahle programy Medicare a Medicaid Services, ktoré poskytujú zdravotné poistenie pre chudobných, ľudí vo veku nad 65 rokov a starších a zdravotne postihnutých obyvateľov.



"Pomôže v tom, aby bola Amerika opäť zdravá," povedal Trump ešte vo svojom víťaznom prejave deň po voľbách, 6. novembra. "Chce urobiť nejaké veci, a my mu to umožníme," dodal.



Robert F. Kennedy mladší je synovcom zavraždeného demokratického amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Jeho otec Robert Kennedy bol ministrom spravodlivosti v administratíve svojho brata a takisto zahynul pri atentáte.